После крушения вертолета Ми-8 на Камчатке открыли «горячую линию»

Звонки принимаются в круглосуточном режиме Фото: Анастасия ОСИПОВА

На Камчатке открыли «горячую линию» после крушения вертолета Ми-8. Воздушное судно совершило жесткую посадку в Кроноцком заповеднике. Известно, что на борту находились 17 человек – 14 пассажиров и 3 члена экипажа.

«Горячая линия» заработала на базе телефона доверия Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Узнать информацию о ходе поисковых работ или получить психологическую помощь близкие пассажиров могут по номеру 8 (4152)30-10-99. Звонки принимаются в круглосуточном режиме.

– По оперативной информации, воздушное судно МИ-8 следовало по маршруту поселок Николаевка – озеро Курильское – вулкан Ходутка, – отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Район крушения вертолета Ми-8 в Кроноцком заповеднике на Камчатке

Напомним, вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке 12 августа 2021 года. ЧП случилось около 10:00 часов утра по местному времени (01:00 МСК) в Кроноцком заповеднике: вертолет рухнул во время захода на посадку. По предварительным данным, во время посадки был густой туман. Вертолет упал в озеро, первыми на помощь подоспели егеря, следом прибыли спасатели. По непроверенной информации, Ми-8 полностью ушел под воду.

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