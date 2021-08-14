Крушение Ми-8 на Камчатке: на глубине 110 метров найден корпус вертолета, рядом – несколько тел

Обнаружить фюзеляж помог глубоководный аппарат Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Спасатели обнаружили точное место крушения вертолета Ми-8 компании компании «Витязь-Аэро», который рухнул в Курильское озеро Кроноцкого заповедника 12 августа. Рядом с обломками находятся несколько тел погибших. Поисковые работы прокомментировал начальник Главного управления МЧС России по Камчатскому краю Игорь Михно, информирует «Комсомольская правда – Владивосток».

– Место крушения вертолета обнаружено. Ориентировочно около него находится несколько тел пропавших туристов. Планируется подъем тел на поверхность воды, а также дальнейшее обследование места крушения вертолета, – заявил Игорь Михно.

Корпус вертолета находится в 500 метрах от берега, на глубине 110 метров. Обломки удалось обнаружить с помощью глубоководного аппарата Министерства обороны. Несколько тел погибших найдены рядом с фюзеляжем вертолета.

Начальник ГУ МЧС РФ по КК отметил, что поисковые работы с техникой Министерства обороны и Кроноцкого заповедника продолжаются.

В течение пятницы, 13 августа, спасатели МЧС и сотрудники заповедника осмотрели побережье на лодках, также в небо поднимался беспилотный аппарат. Водолазы обследовали береговую линию и прибрежную акваторию на глубине до 20 метров.

Продолжает действовать телефон круглосуточной «горячей линии» МЧС России - 8 (4152)30-10-99.

Напомним, вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке 12 августа 2021 года. Вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро» с туристами на борту вылетел в сторону Южно-Камчатского заказника к Курильскому озеру примерно в 9:00 по местному времени (00:00 МСК).

Крушение произошло около 10:00 часов утра по местному времени (01:00 МСК). Вертолет упал в Курильское озеро во время захода на посадку.

К месту крушения вертолета направилась спасательная группа, вместе с ними вылетели водолазы и воздушное судно медицины катастроф.

Крушение вертолета могло произойти из-за погодных условий: в это время был густой туман. Рассматриваются и другие приоритетные версии катастрофы: ошибка пилотирования и техническая неисправность. В компании «Витязь-Аэро» при этом заявили, что вертолет был технически исправен, капитальный ремонт машина проходила в 2020 году.

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