Райские земли или мусорный пляж? Как сейчас выглядит знаменитая Ливадия, которую задел тайфун «Лупит»

Совсем недавно на берег обрушился сильный ветер и дождь. Фото: ЗАГИРОВ Давид

На территорию Первого пляжа поселка Ливадия совсем недавно обрушились обильные осадки и сильный штормовой ветер – результат влияния тайфуна «Лупит». Его последствия вызвали «морскую тошноту». И действительно, пейзаж открывался шокирующий. Вся прибрежная территория была завалена килограммами мусора и водорослей, а сам пляж был частично затоплен.

Весь пляж был в огромных лужах. Фото: ЗАГИРОВ Давид

Сейчас о минувшем напоминают лишь небольшие лужи на песке. Мусор убрали, палатки отдыхающих снова стоят «лесом» на всей территории. Но вот в воду лезут немногие. Те, кого не пугает буйный нрав местного холодного моря и течение, что затягивает обратно в воду, светятся от счастья.

Хоть и непогода закончилась, последствия остались. Фото: ЗАГИРОВ Давид

Местные жители недавнее бедствие даже не восприняли всерьез, для них это обычное явление, а сам тайфун они сочли «слабоватым» по меркам Приморья. Их только удивили отдыхающие, что невозмутимо игнорировали все предупреждения и оставались на пляже до конца.

Не все отдыхающие идут купаться. Фото: ЗАГИРОВ Давид

Куда сильнее местных беспокоил штиль, что стоял весь июнь и июль, а также неурожай креветок прошлого года и внезапный дефицит медовухи на востоке Приморья.

В целом, Ливадия – все те же райские места, посетить которые нужно хоть раз в году, там буйный морской нрав ощущается острее, чем где-либо еще в Приморье. Единственное, что на территории самого поселка нет ни одного достойного магазина, где предложен широкий ассортимент продуктов, лакомств и напитков, кругом стоит атмосфера безальтернативности, замечают отдыхающие.

И все же палаточный городок возвращается. Фото: ЗАГИРОВ Давид

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