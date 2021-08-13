«Море тошнит от вашего мусора»: на берега Ливадии выкинуло килограммы пластика и водорослей

Отдыхающие могли бы это убрать, но зачем? Фото: принтскрин видео.

Задевший Приморье тайфун «Лупит» подготовил еще один «сюрприз» для жителей края. Сначала циклон принес сильные волны (высота доходила до 5,5 метров!), которые затопили пляжи, а теперь выкинул на берег килограммы мусора и водорослей. В Ливадии первый пляж оказался завален тем, что до этого плавало в море.

– Море уже тошнит от вашего мусора, вернуло на берег, – написали под видео.

В комментариях под публикацией приморцы согласились с таким заявлением и сказали, что если бы все, кто в этот момент гуляет по пляжу, взяли пакеты и убрали хотя бы небольшой кусочек, то берег стал бы чистым уже через 2-3 часа.

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