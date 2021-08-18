На Камчатке нашли тела туристов, сорвавшихся с вулкана Ключевская сопка

Их тела обнаружил другой турист Фото: Кристина Безбородова

На Камчатке нашли тела двух туристов, которые сорвались с высоты 4200 метров. Их обнаружил турист из той же группы. На помощь вылетела бригада МЧС, в составе которой более двадцати человек.

Спасателей высадили с вертолета на высоте 1100 метров. Затем они поднялись на 1400 метров выше и сделали привал, чтобы переночевать и акклиматизироваться, чтобы избежать горной болезни. Как только начнет светать, спасатели продолжат подниматься на активный вулкан.

Напомним, что вчера, 17 августа, в вечернее время туристическая группа из 12 человек поднималась на вулкан Ключевская сопка на Камчатке. Двое из них сорвались с высоты 4200 метров. Сначала поступила информация, что туристы остались в живых, однако сейчас утверждают, что тела бездыханны. СК начал проверку обстоятельств, из-за которых туристы могли сорваться с вулкана.

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