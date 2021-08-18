На месте крушения Ми-8 на Камчатке подняты последние два тела погибших туристов

В работах принимали участие спасатели МЧС России, инспекторы Кроноцкого биосферного заказника, военнослужащие Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Со дна Курильского озера на Камчатке подняли последние два тела туристов, погибших во время крушения вертолета Ми-8, заявили в ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю. Их 16 августа обнаружили в фюзеляже вертолета, после того как водолазы смогли вскрыть заднюю стенку летательного аппарата.

– На Камчатке завершились поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8. 18 августа с помощью глубоководных аппаратов и водолазов Главного управления МЧС России по Камчатскому краю со дна Курильского озера были извлечены тела еще двоих погибших. Таким образом, все тела подняты на поверхность, – заявили в ведомстве.

В работах принимали участие спасатели МЧС России, инспекторы Кроноцкого биосферного заказника, военнослужащие.

Напомним, вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке 12 августа 2021 года. Вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро» с 13 туристами и 3 членами экипажа на борту вылетел в сторону Южно-Камчатского заказника к Курильскому озеру примерно в 9:00 по местному времени (00:00 МСК). Однако через час, во время заходка на посадку, вертолет упал в Курильское озеро.

К месту трагедии направилась спасательная группа, вместе с ними вылетели водолазы и воздушное судно медицины катастроф. Из 16 человек в живых осталось восемь, им оказана медицинская помощь. Еще восемь человек погибли.

Крушение вертолета могло произойти из-за погодных условий: в это время был густой туман. Рассматриваются и другие приоритетные версии катастрофы: ошибка пилотирования и техническая неисправность. В компании «Витязь-Аэро» при этом заявили, что вертолет был технически исправен, капитальный ремонт машина проходила в 2020 году.

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