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Общество19 августа 2021 13:52

Что делать с телами: на Камчатке завершились поиски туристов, погибших при восхождении на вулкан

Операция длилась двое суток и проходила в два этапа
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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Один из погибших был депутатом | Фото: ПСО КГКУ "ЦОД" (краевые спасатели)

Один из погибших был депутатом | Фото: ПСО КГКУ "ЦОД" (краевые спасатели)

На вулкане Ключевская Сопка на Камчатке завершились поиски тел погибших туристов. На данный момент спасатели разрабатывают план транспортировки тел в населенный пункт. Есть вероятность, что погибших доставят либо на самолете, либо на вертолете. Однако точно сказать пока никто не может. Во-первых, погодные условия усложняют ситуацию, во-вторых, высота довольно большая, и к ней будет трудно подобраться воздушному транспорту.

Поисково-спасательная операция проходила в два этапа | Фото: ПСО КГКУ "ЦОД" (краевые спасатели)

Поисково-спасательная операция проходила в два этапа | Фото: ПСО КГКУ "ЦОД" (краевые спасатели)

Поисково-спасательная операция проходила в два этапа. Сначала вертолет МИ-8 высадил бригаду МЧС на высоте 1100 метров, а затем они самостоятельно поднялись еще на 1400 метров выше и разбили лагерь. Это делалось для того, чтобы пройти акклиматизацию. С утра спасатели продолжили подниматься и на высоте 3500 метров нашли тела соскользнувших с вулкана туристов.

Группа, состоящая из 12 туристов, была довольно опытной | Фото: ПСО КГКУ "ЦОД" (краевые спасатели)

Группа, состоящая из 12 туристов, была довольно опытной | Фото: ПСО КГКУ "ЦОД" (краевые спасатели)

Один из погибших – 45-летний Андрей Закалин. Он был депутатом городского совета Железногорска. Вторым был мужчина 1986 года рождения. Сообщается, что группа, состоящая из 12 туристов, была довольно опытной.

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Напомним, что 17 августа поступила информация, что двое туристов оступились на вулкане Ключевская Сопка на Камчатке и упали с высоты 4200 метров. Чуть позже сообщалось, что туристы пролетели 1000 метров и остались в живых, однако, это информация была опровергнута, когда за ними спустился другой турист. Он первым обнаружил тела погибших.

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