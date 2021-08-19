Что делать с телами: на Камчатке завершились поиски туристов, погибших при восхождении на вулкан

Один из погибших был депутатом | Фото: ПСО КГКУ "ЦОД" (краевые спасатели)

На вулкане Ключевская Сопка на Камчатке завершились поиски тел погибших туристов. На данный момент спасатели разрабатывают план транспортировки тел в населенный пункт. Есть вероятность, что погибших доставят либо на самолете, либо на вертолете. Однако точно сказать пока никто не может. Во-первых, погодные условия усложняют ситуацию, во-вторых, высота довольно большая, и к ней будет трудно подобраться воздушному транспорту.

Поисково-спасательная операция проходила в два этапа | Фото: ПСО КГКУ "ЦОД" (краевые спасатели)

Поисково-спасательная операция проходила в два этапа. Сначала вертолет МИ-8 высадил бригаду МЧС на высоте 1100 метров, а затем они самостоятельно поднялись еще на 1400 метров выше и разбили лагерь. Это делалось для того, чтобы пройти акклиматизацию. С утра спасатели продолжили подниматься и на высоте 3500 метров нашли тела соскользнувших с вулкана туристов.

Группа, состоящая из 12 туристов, была довольно опытной | Фото: ПСО КГКУ "ЦОД" (краевые спасатели)

Один из погибших – 45-летний Андрей Закалин. Он был депутатом городского совета Железногорска. Вторым был мужчина 1986 года рождения. Сообщается, что группа, состоящая из 12 туристов, была довольно опытной.

Напомним, что 17 августа поступила информация, что двое туристов оступились на вулкане Ключевская Сопка на Камчатке и упали с высоты 4200 метров. Чуть позже сообщалось, что туристы пролетели 1000 метров и остались в живых, однако, это информация была опровергнута, когда за ними спустился другой турист. Он первым обнаружил тела погибших.

ПО ТЕМЕ

На Камчатке нашли тела туристов, сорвавшихся с вулкана Ключевская сопка

Одним из погибших стал депутат из Красноярского края (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14