Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+22°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Дом. Семья23 августа 2021 6:19

Грязевая ванна для медвежонка. Жители Камчатки запечатлели мишку в луже

Животное встретили по дороге к вулкану Толбачик
Екатерина МАКСИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Очевидцы засняли купания зверя на видео

Очевидцы засняли купания зверя на видео

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жители Камчатки по пути к вулкану Толбачик встретили медвежонка. Сначала мишка бежал впереди перед автомобилем, а потом остановился у большой лужи и принялся за водные процедуры. Сначала косолапый просто пил воду, а потом лег в лужу и долго и с удоволсьвтем плескался в ней. Люди не стали пугать зверя и сигналить, только засняли на камеру такого чистоплотного мишутку.

– Решил принять ванну, кайфует вообще по полной. Невозмутимая морда! – комментирует автор видео.

Авторы видео правильно поступили, что не стали выходить к медвежонку. Зоологи предупреждают, что рядом с детенышем всегда поблизости находится медведица. Камчатские медведи не только главная достопримечательность региона, но и одна из главных опасностей.

Местные жители и туристы не раз сталкиваются с тем, что приходится убегать от семейства косолапых. Чаще всего медведей можно встретить у водоема во время рыбалки, сами они нападать не будут, можно только спровоцировать, чего редакция «Комсомолки» делать не советует.

Жители Камчатки запечатлели чистоплотного медвежонка, принимающего водные процедуры в луже

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медвежий край: есть ли у Камчатки шанс стать приманкой для туристов?

Коренной камчадал ответил «Комсомолке» на этот вопрос (подробнее)

В Приморье истощенный медвежонок вышел за помощью к людям

Голодный косолапый залез на пограничную заставу [видео]

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

Живой уголокЖивой уголок: Окно в природу