Грязевая ванна для медвежонка. Жители Камчатки запечатлели мишку в луже

Очевидцы засняли купания зверя на видео Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жители Камчатки по пути к вулкану Толбачик встретили медвежонка. Сначала мишка бежал впереди перед автомобилем, а потом остановился у большой лужи и принялся за водные процедуры. Сначала косолапый просто пил воду, а потом лег в лужу и долго и с удоволсьвтем плескался в ней. Люди не стали пугать зверя и сигналить, только засняли на камеру такого чистоплотного мишутку.

– Решил принять ванну, кайфует вообще по полной. Невозмутимая морда! – комментирует автор видео.

Авторы видео правильно поступили, что не стали выходить к медвежонку. Зоологи предупреждают, что рядом с детенышем всегда поблизости находится медведица. Камчатские медведи не только главная достопримечательность региона, но и одна из главных опасностей.

Местные жители и туристы не раз сталкиваются с тем, что приходится убегать от семейства косолапых. Чаще всего медведей можно встретить у водоема во время рыбалки, сами они нападать не будут, можно только спровоцировать, чего редакция «Комсомолки» делать не советует.

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