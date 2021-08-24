«Покупали гараж, а купили смерть»: муж убитой во Владивостоке девушки рассказал, что произошло на Тихой

Гаражный кооператив, где произошло убийство Фото: Дарья НАУМЕЦ

В понедельник, 23 августа, ужасная новость прогремела на весь Владивосток. Неизвестный изнасиловал и убил 37-летнюю женщину прямо в гараже на Тихой, где стояла машина ее семьи. А затем этот человек, предположительно, парень 29 лет, угнал «Хенде Крета». Он несколько часов катался по городу, возможно, не один, прежде чем его задержали в районе Луговой. Среди бела дня и на глазах у горожан. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ – убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера. И это только одна из сторон произошедшей трагедии.

А другая…

Погибшая – Аня – мама двоих детей, добрая и домашняя женщина. Она жила, строила планы на будущее, старалась именно прожить каждый день, а не просто существовать в нем, рассказывает «Комсомолке» супруг убитой, Александр. К сожалению, ее жизнь трагически оборвалась в тот момент, когда она собиралась ехать на работу.

СТРОИЛИ ПЛАНЫ НА ЖИЗНЬ

Звонок, долгие гудки. И все же трубку поднимает мужчина. Голос подавленный, потухший. Глухой. С замиранием сердца спрашиваю, согласен ли он пообщаться с журналистом.

– Дарья, я плачу второй день подряд. Просыпаюсь и плачу. Я даю интервью потому, что знаю, что вы напишете только хорошее… потому что этот дебил просто убил...

Речь прерывается, но все же Александр находит в себе силы рассказать, какой была его Аня. Добрая и домашняя, добродушная, не пила и не курила.

– У нее высшее образование, – продолжает, – учитель, окончила физмат в Благовещенске. Она была... была просто… моей женой. И просто какой-то п…. появился и убил. Все.

Познакомились Александр и Анна на работе, они трудились в одной компании. Пять лет назад решили съехаться, а потом и расписаться. У Ани от прошлого брака остались двое детей, дочка-подросток и сын, который в этом году должен пойти в третий класс. Общих детей не было, но все равно они «жили не тужили», всей семьей строили планы на будущее, хотели именно проживать каждый день, причем с комфортом. Недавно с салона купили машину. Ту самую, злополучную. Для авто – гараж приобрели, чтобы и машину можно было поставить, и отдохнуть, не выезжая на природу.

– Мы купили гараж… Мы купили, скажем так, могилу, ее смерть… Гараж возле дома, у нас из окон гараж просматривается очень хорошо… Она всегда хотела гараж: машину можно поставить, можно мясо пожарить…

Долгожданная покупка обернулась ужасным несчастьем. Александр сквозь слезы вспоминает, как ему позвонили с работы жены, мол, не появилась на рабочем месте. Он сразу начал звонить супруге на сотовый, гудки шли, но никто так и не ответил. Не ответила Аня и дочке, и коллегам.

НИКТО НИЧЕГО НЕ ВИДЕЛ

Тогда мужчина отправился искать свою жену, а нашел место преступления.

– Когда я начал искать ее, подумал – начну с бокса и поеду дальше искать по маршруту, где она пропала. Приехал к гаражу, смотрю, бардак и прикрытые двери. Когда заглянул, я был просто в шоке. Видно, что она изнасилована, а голова просто, как кусок, вся в крови. Там видно, что он ее убивал, убивал, насиловал, насиловал и убивал... Так понимаю, она кричала о помощи. Никто не вышел. Это ужас, у меня снова слезы наворачиваются. Это не ужас, это просто…

Речь срывается на маты. Александр говорит, что с ближайших домов на Добровольского гаражи хорошо просматриваются, по этому маршруту все ходят на видовую. И хотя в восьмом часу уже было светло, никто ничего не видел. Не видел, как кто-то убивает его жену.

– Эти твари, два дебила и жена какого-то дебила, с Тихой!

Ранее СК сообщил, что по подозрению в убийстве задержан один человек. Его остановили в районе Луговой, как раз на синей «Крете» и уложили лицом в асфальт до приезда следователей. При этом очевидцы видели, как из угнанного авто выходит какая-то женщина. Причастна она к преступлению или нет, неизвестно. Как и не понятно, сколько человек совершали преступление. Следственный комитет пока эту информацию не распространяет.

Что теперь делать и как быть дальше, Александр не знает. Дочке сказал, что мамы больше нет, ее убили, а как признаться в этом младшему ребенку, не имеет ни малейшего понятия. Скорее всего, детей заберет их родной отец. Все, что теперь есть в планах у супруга убитой, это – продать машину и гараж, чтобы больше ничего не напоминало о кошмаре.

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