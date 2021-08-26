В команде Константина Шестакова появятся две новые девушки

Мэр продолжает кадровые перестановки Фото: Сергей БАЛАНОВ

Мэр Владивостока Константин Шестаков продолжает обновлять кадровый состав своей команды. В ближайшее время в городской администрации появятся два новых сотрудника, как удалось выяснить «Комсомолке», оба кандидата – девушки.

Так, после проверки всех необходимых документов к работе приступит новый заместитель главы города, Дарья Стегний будет курировать управление по делам молодежи и связям с общественностью, управление культуры и управление международных отношений.

Кроме того, управление организационной работы возглавит Мария Сороковикова.

– Глава города Константин Шестаков продолжает усиливать кадровый блок для обеспечения стабильной работы всех подразделений администрации, – обозначил пресс-секретарь мэра.

По предварительной информации, приступят новые сотрудники к своим обязанностям осенью, в сентябре.

Напомним, в первые числа августа новоиспеченный мэр устроил кадровые перестановки. Так, первым заместителем мэра по вопросам экономики, финансов, муниципальных закупок, финансового контроля и работы бухгалтерии стал Сергей Дмитриенко.

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