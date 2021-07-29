Не уступил даме: Владивосток обрел нового главу

Константин Шестаков, новый мэр Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

Вот и наступил завершающий штрих в конкурсе на замещение должности главы Владивостока. Депутаты городской думы вынесли свой вердикт, и новым мэром Владивостока совершенно ожидаемо стал Константин Шестаков.

Депутатское голосование прошло 29 июля. Конкуренцию 38-летнему Константину Шестакову, который до сегодняшнего дня исполнял обязанности мэра, пыталась составить 27-летняя специалист Контрольно-счетной палаты края Екатерина Лысенкова. Больше никого из шести кандидатов, дошедших до второго тура конкурса, до финала не допустили.

В итоге за Константина Шестакова проголосовали единогласно, все 30 городских избранников отдали свои голоса за него.

Сейчас же самое время напомнить о том, кто будет руководить Владивостоком.

Биография

Константин Владимирович Шестаков родился 23 сентября 1982 года. В 2004 году окончил Дальневосточный государственный университет. У Константина два высших образования по специальностям «Мировая экономика» и «Юриспруденция».

Женат, воспитывает дочь и сына.

Карьера

Константин Шестаков начинал свой путь в туристической компании ООО «Диалог народов-1». В 2010 году устроился в правительство Приморья, где занимал различные должности в сфере туризма. Профильный департамент возглавил в сентябре 2014 года.

В мае 2017 года Константин Шестаков занял должность руководителя Координационного Совета по туризму в Дальневосточном федеральном округе, а также вошел в Президиум Координационного совета по туризму при Минкульте РФ.

В сентябре 2019 года в свой день рождения Константин Шестаков стал новым вице-губернатором Приморья. Он курировал вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, туризма и международного сотрудничества.

19 мая 2021 года Константин сменил на посту главы Владивостока Олега Гуменюка и стал исполняющим обязанности. С самого начала было понятно, что именно он и станет полноценным градоначальником сразу, как это станет возможным. Да и сам Шестаков не отрицал, что он не пошел бы на эту должность, если бы не имел намерение остаться главой города.

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