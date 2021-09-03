Яркая и волевая! «Динамо-Владивосток» одержал первую домашнюю победу

«Динамо-Владивосток» в первой домашней игре в своей истории одержал победу над саратовским «Соколом»

Футбольный клуб «Динамо-Владивосток» в первой домашней игре в своей истории одержал победу над саратовским «Соколом». Матч, собравший на стадионе «Динамо» несколько тысяч болельщиков, завершился со счетом 3:2. На трибунах команду поддерживали председатель регионального совета «Динамо» генерал — майор полиции Олег Стефанков и президент ГК «Аква-Ресурсы», член регионального совета «Динамо», президент ФК «Динамо-Владивосток» Руслан Кондратов вместе с руководителями УМВД и ветеранами футбола Приморского края, представителями банка ВТБ.

«Динамовцы» первыми открыли счет, своим давлением заставив ошибиться вратаря гостей. Гол забил Руслан Гордиенко. «Сокол», не имевший до матча во Владивостоке ни одного поражения в турнире, отыгрался во втором тайме, а затем и вышел вперед. Но, подгоняемые с трибун приморскими болельщиками, хозяева были не намерены отступать. И сначала отыгрались, а затем забили третий мяч в ворота гостей! Дальним ударом в самую «девятку» отличился Дмитрий Котов, а победный мяч точно под перекладину на счету Булата Садыкова. Последние минуты были нервными: «Сокол» атаковал, но наша команда в этот вечер билась отчаянно и победу забрала себе. А большой футбол ярко вернулся в Приморский край!

После игры футболисты поблагодарили пришедших болельщиков, а те долго аплодировали игрокам, среди которых в этот вечер было семеро местных воспитанников.

- Мы почти два года не видели футбола во Владивостоке, успели соскучиться по большой игре. И здорово, что сегодня наша команда подарила нам такой яркий матч: выигрывали, проигрывали, дожали и победили в концовке! Молодцы!, - поделился после игры болельщик Иван Федяев.

- Поддерживали наших футболистов всю игру, даже когда они проигрывали, а потом они забили и выиграли! Очень круто!, - рассказал один из воспитанников открывшейся в этот день Академии «Динамо» имени Льва Яшина.

Отметим, что в составе «Динамо-Владивосток» десять приморских футболистов, из которых шесть регулярно выходят в стартовом составе. Ставка на развитие собственных игроков является приоритетом партнера команды — «Терминала Астафьева».

Следующий домашний матч «Динамо-Владивосток» проведет в воскресенье, 5 сентября, против пензенского «Динамо». Начало игры в 15:00. Приходите поддержать нашу команду!