Умные станции для мониторинга воды и воздуха разработали в ДВФУ

Станция экологического мониторинга Фото: Милана СОКОЛ

Специалисты Центра проектной деятельности ДВФУ создали станции для экологического мониторинга воды и воздуха, которые работают на базе пилотной зоны 5G МТС. Устройства позволяют удаленно мониторить состояние окружающей среды, формировать детальные отчеты о малейших изменениях и отклонениях. Подробнее о реализации проекта в рамках Восточного экономического форума на встрече с журналистами рассказали его создатели.

– Станция экологического мониторинга позволяет получить данные об окружающей среде по таким параметрам, как температура и влажность воздуха, уровень углекислого газа, концентрация вредных веществ, уровень шума, показатели атмосферного давления и другие. Также у нас есть своя платформа, которая благодаря МТС работает по каналу 5G. Этот диапазон позволяет в короткие сроки передать и обработать большой объем информации, – поделился руководитель направления IoT Центра проектной деятельности ДВФУ Вячеслав Стрекалев.

Президент ПАО МТС Вячеслав Николаев и и.о. ректора ДВФУ Алексей Кошель Фото: Милана СОКОЛ

Как известно, компания МТС плотно сотрудничает с Дальневосточном федеральным университетом, речь идет сразу о нескольких крупных проектах, «КП-Владивосток» уже подробно рассказывала о них. Оператор не только предоставляет современные цифровые, медийные и телекоммуникационные сервисы, но и активно трудоустраивает студентов ВУЗа. Осенью прошлого года МТС запустила пилотную сеть 5G на территории университета, чтобы тестировать высокотехнологичные разработки.

Презентация проекта Фото: Милана СОКОЛ

– Отрадно, что первым проектом, реализованным с помощью сетей «пятого поколения», стала система для экомониторинга. Тема экологии, защиты окружающей среды, качества воздуха, воды и почвы актуальна для Дальнего Востока. Из-за пожаров, наводнений и тайфунов в ряде регионов периодически складывается неблагоприятная экологическая обстановка. Также решение может применяться на промышленных предприятиях. На производствах система автоматически контролирует уровень выбросов в соответствии с нормами законодательства и предупреждает, когда он достигает критической отметки. Это поможет предприятиям обеспечить экологическую безопасность своих технологических процессов и минимизировать возможные экологические и экономические риски, – прокомментировал президент МТС Вячеслав Николаев.

Система экологического мониторинга Фото: Милана СОКОЛ

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