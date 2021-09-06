Олег Кожемяко рассказал, когда в его семье будет свадьба

Фото: принтскрин видео.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в интервью журналисту «КП» рассказал, когда его сын Никита женится.

О том, что Никита Кожемяко сделал предложение своей девушке Екатерине, стало известно еще 24 апреля этого года. Об этом в своем Инстаграме написал его отец, губернатор Приморья.

– Надеюсь, у них получится крепкая и дружная семья. Мы отмечаем этот прекрасный день всей большой семьей, – написал Олег Кожемяко.

Теперь же глава края признался, когда состоится торжество.

– После свадьбы в октябре, молодая семья дальше поставит, наверное, себе задачу - чтобы было побольше детей, – сказал губернатор.

Что мы знаем о Никите Кожемяко? Он окончил бакалавриат Московского государственного универсета по экономической специальности, он служил рядовым в морской пехоте во Владивосток. Сейчас он владеет компанией «НК-Лотус» и хочет построить в ТОР «Михайловский» тепличный комплекс, где будут массово выращивать овощи для региона. В прошлом занимался бизнесом в самых различных отраслях, например, его алкогольная компания выпускала пиво, коньяк, водку, в том числе под брендом «Никита Кожемяко». Также им были организованы сеть пиццерий, кафе, ресторан. По данным ИАС Seldon.Basis, Никита Кожемяко также владеет 49 % компании ООО «Восход», 51 % которой принадлежит ПАО «ПБТФ». По информации Минвостокразвития, «Восход» собирался заняться добычей и первичной переработкой краба в Лазовском районе в рамках льгот свободного порта Владивосток.

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