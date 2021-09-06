Красавицы в погонах стали главным украшением стенда генпрокуратуры на ВЭФ

Многие подходили к девушкам не ради консультации, а ради селфи Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Стенд генеральной прокуратуры России весь VI Восточный экономический форум притягивал взгляды всех его участников. Здесь можно было попробовать шоколадки с «предсказаниями» от прокуратуры в виде кратких итогов работы надзорного органа за прошлый год, получить полезную информацию, оставить обращение. Корреспондент КП-Владивосток пообщался с одной из девушек-офицеров, которая встречала участников форума, юристом первого класса и сотрудником прокуратуры Приморья Виктория Арлашина.

У прокуратуры все строго, даже на форумском стенде. Это видно уже со сдержанного, но стильного оформления. И даже шоколад - и тот только темный. Девушки, которые встречали участников форума, - в погонах и обязательно в масках, снимать их нельзя, выйти из-за стойки, не говоря уже о том, чтобы отойти от стенда, можно только в крайнем случае, все разговоры — быстро и согласно протоколу. Поэтому Виктория Арлашина уделила журналистам совсем немного времени. И вот что она поведала.

Виктория Арлушина собственной персоной Фото: Дарья НАУМЕЦ

Чаще всего к стенду подходили по двум причинам. Первая — всех интересовало, зачем же генпрокуратура разместилась на ВЭФе. Сотрудницы прокуратуры терпеливо объясняли, какие же функции у их площадки.

— Наша основная задача - это разъяснение действующего законодательства, рассказ о том, что подразумевает работа стенда, что мы представляем на форуме. Надзор за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности - это приоритетное направление, которое обозначено прокурором России Игорем Красновым. По большей части это разъяснительная информация, — сдержанно пояснила Виктория.

Только за один день к стойке подходили десятки заинтересованных, которым требовалась помощь девушек.

Второй же причиной повышенного интереса стало желание людей сфотографироваться с красавицами в погонах.

— Стенд генеральной прокуратуры у всех участников Восточного экономического форума вызывает многочисленный интерес, и, конечно, к нам очень часто подходят фотографироваться, делают селфи, — с улыбкой ответила Виктория.

Шоколадки с «предсказаниями» Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

И действительно, только за десять минут, пока корреспондент «Комсомолки» ожидал шанса пообщаться с прокурорами, к стойке подошло несколько компаний мужчин, которые изъявили настойчивое желание сфотографироваться с главными звездами стенда.

Только вот стоит помнить и о том, что эти девушки — не просто красавицы с очаровательными глазами, но и сотрудницы прокуратуры. Вот, например, 29-летняя Виктория в апреле прошлого года стала юристом первого класса (четыре звезды на погоне). Звучит солидно. Говорит, шла к этому целенаправленно, еще с тех пор как в сентябре 2015 года пошла на службу в краевое ведомство, а до этого была общественным помощником во время учебы в университете.

— Со своим выбором я определилась еще в 10 классе. Меня всегда привлекала эта деятельность, я была общественным помощником на протяжении всего обучения: с первого курса пришла в прокуратуру и спросила, что мне для этого нужно сделать. И на сегодняшний день могу сказать, что я ни грамма не ошиблась в своем выборе, потому что работа действительно интересная и ответственная. Мне всегда хотелось помогать гражданам, и именно поэтому мой выбор лег в сторону прокуратуры России.

И вот уже почти шесть лет Виктория трудится в органах прокуратуры Приморского края. Несмотря на сложности, близкие и друзья всегда поддерживают девушку.

Журналистам уделили совсем немного времени Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

VI Восточный экономический форум проходил во Владивостоке со 2 по 4 сентября в усеченном формате.

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