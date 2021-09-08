Когда холодная вода вернется в дома Владивостока: прогноз

Котики Владивостока тоже ждут возвращение воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владивостоке сотни домов остались без холодной воды из-за ремонта в районе улицы Маковского, 156, так как город готовят к зиме. Водоснабжение пропало из множества квартир в три часа ночи 8 сентября. Но всех сейчас интересует, конечно, время возвращения воды. Корреспондент «Комсомолки» выяснил это у представителя «Приморского водоканала».

– На сайте Примводоканала всегда заявляется время, и мы стараемся к этому времени рассчитывать на завершение работ. В этом случае расчетное время 3:00, – сказали корреспонденту редакции.

Сначала специалисты опустошили водоводы, благодаря чему смогли приступить к ремонту. В планах было заделать течи, поменять задвижки и затворы, и провести ряд других манипуляций. Все работы закончат уже во второй половине дня (8 сентября), однако нужно будет немного подождать, пока вода дотечет до всех домов, так как во Владивосток ведет не одна нить водоводов, а целая сеть. Кстати, в района БАМа в некоторых домах уже есть холодное водоснабжение.

Конечно, после того, как водоводы будут вновь наполнены водой, могут случиться локальные порывы, если водопровод находится в аварийном состоянии. Тогда специалисты будут разбираться с ситуацией уже непосредственно на месте. Обращаться по телефону: 200-5-777.

Ранее «Комсомолка» публиковала список адресов, по которым стоит ожидать отключения.

Отметим, что из-за отключения холодной и горячей воды некоторые школы во Владивостоке сократили время уроков до 30 минут.

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