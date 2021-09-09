Квартиру в бараке с видом на консульство США продают во Владивостоке за 6 миллионов рублей

Фото: farpost.ru

Жить в центре Владивостока – не это ли мечта чуть ли не каждого горожанина. И вот появилась прекрасная возможность приобрести себе квартирку в удобном районе и за неплохую стоимость – всего-то за 6,1 миллиона рублей за 52 «квадрата». Такое любопытное объявление о продаже появилось на сайте интернет-барахолки.

Двухкомнатная квартира с отдельным входом прямо в центре города, на красивой улице Пушкинской. Из окна видно американское консульство. Правда, в самой квартире нет ни мебели, ни коммуникаций, ни нормального ремонта, а само жилье находится в ужасающем состоянии. Стены и пол обшарпанные, да и снаружи дом не внушает доверия – ощущение, будто еще немного, и стены начнут заваливаться.

Надо отметить, что на словах это предложение действительно выглядит привлекательно, один квадратный метр обходится всего в 117,3 тысячи рублей, в то время как в других домах на Пушкинской «квадрат» может стоить от 170 до 250 тысяч рублей.

Вот такое интересное объявление появилось в интернете Фото: принтскрин видео.

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