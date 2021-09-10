И с ней была плутовка такова: на Камчатке лиса украла камеру туристов

Момент похищения техники. Фото: принтскрин видео.

Курьезный случай произошел с туристами на Камчатке. В погоне за удачными кадрами отдыхающие оставили на земле экшн-камеру. И как оказалось не зря – блестящая вещица привлекла лису. Более того, рыжая хищница не просто покрасовалась перед объективом, а решила сама поработать оператором.

Патрикеевна схватила оборудование и бросилась наутек. Самое забавное, что съемка не прервалась и в распоряжении туристов оказались уникальные кадры, буквально из лисей пасти. Как именно удалось вернуть довольно дорогую аппаратуру – остается за кадром. Видео разлетелось по интернету, а рыжая воришка, сама того не зная, стала настоящей звездой.

Предлагаем и вам взглянуть на эту веселую короткометражку.

Кстати, еще более дерзкое ограбление весной случилось в Приморье. На острове Русский во Владивостоке, куда многие приезжают покормить и запечатлеть лис, одна из ушлых красавиц вместе с наживкой стащила дорогую камеру известного фотографа Александра Хитрова. Погоня за воришкой, как и поиски GoPro, стоимостью около 35 000 рублей, так и не принесли результатов.

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