Подрядчик школы, где губернатора Приморья встретил нетрезвый охранник, попросил еще один шанс

Момент падения охранника, который открывал ворота губернатору Приморья Фото: принтскрин видео.

Скандальная стройка школы в поселке Волчанец Партизанского района обрастает новыми подробностями. Сначала губернатор Приморья Олег Кожемяко застает пустующий объект, на площадке – только нетрезвый охранник, который едва держится на ногах, пока открывает ворота главе края. Теперь же выясняется, что компании «ТехПромАтлант» уже не в первый раз предъявляют требование ускориться. Краевые и районные власти намерены попрощаться с подрядчиком, но тот просит еще один шанс.

Напомним, казус произошел на стройке школы в Волчанце. С неожиданной проверкой на объект приехал губернатор Приморья, однако Олег Кожемяко нашел только сильно нетрезвого сторожа, который не только двух слов связать не мог, но еще и на ногах едва стоял. На следующий же день после такой оказии подрядчик распрощался с нерадивым работником и более того – разорвал контракт с охранным агентством.

Сейчас началась кипучая деятельность на объекте. Во-первых, по инциденту высказался глава Партизанского района Лев Хамхоев. Он заявил, что три недели назад местные власти потребовали выставить на стройку не менее 60 человек и предоставить новый график работ, так как строители сильно опаздывают по срокам. Еще в апреле губернатор был на объекте, тогда было сказано, что школа будет сдана в декабре. Теперь явно это произойдет позже. 9 сентября «ТехПромАтланту» вручили второе письмо о том, что если в кратчайшие сроки ситуация не будет исправлена, то контракт будет расторжен.

– По срокам подрядчик «проседает» у нас очень серьезно. При этом он не хочет проходить процедуру расторжения, просит последний шанс. Мы, со своей стороны, процедуру расторжения не останавливаем. Губернатор поддерживает это решение. Если подрядчик предоставит достаточное количество людей, расширит парк техники, готовы рассмотреть такой вариант, но пока людей и техники нет, мы будем расторгаться, – сказал Лев Хамхоев.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с компанией, там заявили, что готовят официальное обращение, которое будет немного позже.

А вот источник, близкий к ситуации, уже сейчас смог рассказал, что руководство компании приняло к сведению все замечания.

– Там учли все рекомендации, которые высказал губернатор. Они в кратчайшие сроки хотят поменять субподрядчика, который их подвел, – поделился собеседник.

Напомним, школа поселку нужна уже давно. Предыдущее учреждение сгорело еще в 1996 году, но только в 2016 началось строительство школы-детсада на 220 мест.

– Объект сложный, потому что проект 2011 года, в 2016 были корректировки. Стройка началась в декабре [2020 года], и мы видим, что здесь довольно мощно развернуто [строительство]. Есть надежда, со слов заместителя главы по строительству и Льва Владимировича, что она все-таки будет в декабре закончена, – в апреле этого года говорил Олег Кожемяко.

В правительстве Приморья корреспонденту подтвердили, что сроки остались теми же.

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