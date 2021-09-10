Выброс пепла из вулкана Карымский не повлиял на авиасообщение на Камчатке

На Камчатке около 29 действующих вулканов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром 10 сентября вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 2000 метров. Сам исполин в максимальной точке достигает 1469 метров. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), а также Камчатского филиала геофизической службы РАН, пепловый шлейф распространился на 116 километров в направлении Кроноцкого залива. К счастью, пострадавших нет.

– Согласно проведенному информационному взаимодействию с оперативным дежурным ЕДДС Елизовского района, диспетчерами пожарных подразделений, в настоящий момент выпадение пепла в населённых пунктах не зарегистрировано. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там нет, – отметили специалисты пресс-службы ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По наблюдениям ученых, сейчас на Камчатке 29 действующих вулканов. На пути пеплового шлейфа из Карымской Сопки – населенных пунктов нет. вулкан считается активным, с 1852 года специалисты зафиксировали больше 20 извержений.

Стоит отметить, что природа Камчатки – действительно уникальна. Именно здесь можно покупаться в горячих источниках зимой или увидеть лежащий на потухших вулканах снег среди лета. Поэтому в край ежегодно съезжаются тысячи туристов со всего мира, в том числе для покорения отвесных вершин. При этом даже с подготовленными путешественниками происходят ЧП. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», в августе при восхождении на Ключевскую Сопку погибли сразу два человека.

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