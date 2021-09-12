Приморские спасатели почтили память трагически погибшего главы МЧС России

Фото: скриншот из видео.

В Приморье спасатели выразили свое уважение погибшему при исполнении служебного долга главе МЧС России. Руководитель министерства Евгений Зиничев погиб, спасая человека.

В субботу, 11 сентября, сотрудники дежурных караулов пожарно-спасательных частей одновременно включили проблесковые маячки и сирены на спецмашинах. Таким образом спасатели отдали дань безвременно ушедшему главе МЧС России.

Напомним, Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября 2021 года, спасая жизнь другому человеку – известному режиссеру Александру Мельнику, на межведомственных учениях в Норильске. Ему было 55 лет.

Совпадение это или нет, но пять лет назад, 2 сентября 2016 года, в Приморье точно также, исполняя служебный долг, трагически погиб глава регионального МЧС Олег Федюра.

В тот год по Приморью сильно ударил тайфун «Лайонрок». Последствия разбушевавшейся стихии – подтопленные 2,5 тысячи домов, десятки сел и деревень, отрезанные от большой земли. Все пострадавшие населенные пункты глава Приморского МЧС 45-летний полковник Олег Федюра объезжал лично, участвовал в спасательной операции, эвакуировал людей. А вот себя уберечь не смог: переезжая очередную вышедшую из берегов реку, КамАЗ стал тонуть.

- Начальник главка до последнего спасал личный состав — он помогал спасателям выбраться из КАМАЗа, пропускал их вперед, все они живы, пострадавших среди них нет. Но сам Олег Федюра выбраться не смог, - рассказали нам тогда в МЧС.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14