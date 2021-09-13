Жители окрестных домов просят перекрыть проезд к новой видовой на сопке Бурачка во Владивостоке

Толпы людей на Бурачка теперь привычное явление Фото: Вадим ПОПОВ

Новая видовая на сопке Бурачка принесла жителям Владивостока не только возможность посмотреть на шикарный вид ночного города, но и кучу проблем, таких как пробки, отсутствие парковочных мест и шум под окнами местных жителей. Несомненно, многие положительно отзываются о том, что в городе появляется все больше мест, куда люди могли бы сходить и отдохнуть на свежем воздухе, но, к сожалению, у благоустройства сопки есть и обратная сторона медали.

И днем и вечером полюбоваться на Владивосток приходят сотни туристов и жителей города. Видовая стала прекрасным местом для свиданий, душевных разговоров, прогулок с детьми, фотосессий и просто хорошего времяпровождения. Однако жители окрестных домов не рады открытию видовой площадки. Причина в том, что на сопку ведет одна единственная узкая, практически придомовая дорога, на которой теперь постоянно возникают заторы из-за большого потока машин и людей, которые пытаются обойти все эти автомобили. В то время, как на самой видовой парковка полупустая, дорога к ней запаркована. Многие бросают машины на полпути, во дворах или на дороге, еще больше усложняя ситуацию. Все это приводит к конфликтам: некоторые гости не стесняются нецензурной брани, сигналят друг другу, из-за всего этого по вечерам стоит большой шум. В поздний час никого из сотрудников полиции так же не наблюдается.

- Я считаю, что нужно закрыть проезд. Если люди приезжают погулять, то нужно ходить пешком, народу очень много, яблоку негде упасть. Да и машин слишком много. Лично я от прогулки никакого удовольствия не получила. Еще и на единственном дереве у подножия сопки дети висят, не понимаю куда родители смотрят. В очередной раз убеждаюсь, что народ у нас все-таки дикий, - делится впечатлениями жительница Владивостока.

Продолжение благоустройства видовой планируется в следующем году Фото: Вадим ПОПОВ

Дирекция общественных пространств, которая занималась благоустройством видовой не будет заниматься перекрытием дороги, так как это не входит в их обязанности. «Комсомолка» уточнила у администрации города будут ли перекрывать дорогу, ведущую к сопке. Глобальных ограничений на данный момент не планируется, поэтому администрация просит автомобилистов, которые приезжают отдыхать на сопку, оставлять свой транспорт на парковке у водонапорной башни.

- Мы просим автолюбителей соблюдать правила и относиться бережно к отдыху других людей. Не включать громко музыку, не ругаться и вести себя культурно. Место замечательное и красивое, хотелось бы, чтобы люди, которые приезжают туда, соблюдали меры приличия. Просим не бросать машины посреди проезжей части, чтобы люди, которые проживают в этом районе, могли спокойно добраться до дома, - рассказала пресс-секретарь администрации Владивостока.

Пока что на территории сопки 20 парковочных мест и подъехать к ней можно со стороны улицы Валентины Терешковой, но ещё рассматривается путь со стороны 59-ой школы. Продолжить реконструкцию планируют в следующем году, на сопке появятся новые площадки и дорожки, а у водонапорной башни должны установить детскую площадку и туалет.

Единственный способ доехать до сопки разбитая узкая придомовая дорога Фото: Вадим ПОПОВ

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