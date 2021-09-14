Лавирование меж цветных залпов: шикарный салют снял пилот дрона из Владивостока

Фото: Александр Селиванов, @isadxufpv

Уссурийск отпраздновал свое 155-летие в прошедшее воскресенье, 12 сентября. В честь юбилея в городе организовали красочный салют, который заснял пилот FPV дрона из Владивостока Александр Селиванов. Он рассказал «Комсомолке», как проходили съемки.

– У меня большой опыт, мне такое легко снимать, дрон крепкий. Конечно, всякое может быть, но я уже много раз салют снимал, всегда все хорошо, – поделился Александр.

Фейерверк запускали с трех точек в разных частях Уссурийска. Видеограф уточнил, что он снимал шикарный салют на центральной площади.

Отметим, Александр уже не первый раз снимает крутые ролики. В июле этого года он снял видео прыжка двух бейсджамперов из Хабаровска: мужчины прыгнули с опоры ЛЭП на Токаревской кошке, высота составила всего 140 метров. А в феврале Александр поймал молодоженов, которые катаются – танцуют – на одной из горнолыжных баз Приморья.

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