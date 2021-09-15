Новому городу Спутнику нашли место вблизи Владивостока

Владивосток станет первым миллионником на ДВ Фото: Сергей БАЛАНОВ

Участок для нового проекта – города Спутника – предварительно определил Минстрой Приморского края. Его размер составил 383 гектара. Спутник – воплощение большой амбиции создать первый на Дальнем Востоке город с миллионом жителей.

Новый населенный пункт возведут вблизи Владивостока – предварительный участок отобрали около столицы Приморья. Ранее в Минвостокразвития сообщали, что город будет рассчитан на 300 тысяч работающих жителей, а площадь составит 925 гектаров.

Соглашение о возведении города подписали на шестом Восточном экономическом форуме. Первый в регионе город-миллионник будет создан из объединения Владивостока с его 600 тысячами человек, Артема (100 тысяч) и города-спутника – туда привлекут 300 тысяч человек. По словам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, название родилось просто. Сначала проект «город-спутник» писали через черточку, а потом оно прижилось.

Амбициозный план Минвостокразвития предполагает, что огромный Владивосток можно будет создать за десять лет. Ранее «Комсомолка» писала, что, по мнению экспертов РАН, единственный путь для города привлечь такую волну жителей – льготы и преференции для мигрантов.

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