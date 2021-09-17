Почувствуй Уссурийскую тайгу на вкус: во Владивостоке стартовал фестиваль «Сделано в Приморье. Осенние истории»

Праздник посетили десятки жителей Приморья. Фото: Милана СОКОЛ

Таежная ярмарка и гастроулица, на которых можно отведать дикоросы, ягоды и уникальные продукты, разработанные по рецептам приморских мастеров – все это фестиваль «Сделано в Приморье. Осенние истории». В течение двух недель жители и гости края смогут купить товары от местных производителей, попробовать изысканные блюда и даже научиться их готовить, посетив бесплатные кулинарные классы от Школы дальневосточной кухни.

Ягоды на любой вкус можно приобрести на ярмарке. Фото: Милана СОКОЛ

Официальное открытие фестиваля, который уже стал доброй традицией, состоялось 17 сентября. Торговая площадка и гастроулица расположились на пешеходной зоне на Адмирала Фокина во Владивостоке. Ответственными за главное гастрономическое событие осени стали центр «Мой бизнес» и проект развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food при поддержке правительства Приморского края и союза «Приморская торгово-промышленная палата».

Все товары от местных производителей. Фото: Милана СОКОЛ

Открытие фестиваля, как и полагается, прошло с размахом. Гости праздника увидели выступления творческих коллективов, послушали истории о таежных дарах, амурском тигре и лесные легенды. И, естественно, смогли отведать эти сами дары. Как говорят организаторы – почувствовали Уссурийскую тайгу на вкус.

На время фестиваля на VladiFoodStreet появились такие блюда, как бао с папоротником и тофу, таежная панна-кота, папоротник с гребешком и сельдереем, круассан с жимолостью, бургер с ягодным соусом и другие. Словом, представители фудкорта постарались внести изюминку в блюда, разнообразив гастрономический кругозор покупателей. Кстати, попробовать таежные деликатесы можно до 3 октября и в различных ресторанах Приморья, которые стали участниками TAIGAFEST. Посмотреть полный список можно на нашем сайте, перейдя по ссылке.

В привычные блюда здесь стараются добавить таежную изюминку. Фото: Милана СОКОЛ

Для тех, кто хочет научиться готовить блюда не хуже ресторанных, организаторы приготовили сюрприз – бесплатные мастер-классы. Как рассказала корреспонденту «КП-Владивосток» Татьяна Заречнева – соорганизатор фестиваля тайги, руководитель проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food, открытие уроки пройдут для детей и взрослых. Маленьких гостей научат готовить зефир на агаре с пюре из жимолости, облепихи и других таежных ягод, а взрослые смогут сделать собу с олениной и папоротником.

Соорганизатор фестиваля Татьяна Заречнева. Фото: Милана СОКОЛ

Также гости фестиваля смогут понаблюдать за созданием мурала, над которым трудится творческое объединение Effect Graff. Художники рисуют картину с дикоросами, таежными пейзажами и амурским тигром. Элементы этой картины специально распечатали на открытках, которые все желающие до 19 сентября смогут бесплатно отправить родным и близким. Для этого стоит просто подойти на стойку Почты России, расположенную в зоне ярмарки.

Жители и гости края могут отправить добрые пожелания близким. Фото: Милана СОКОЛ

Посетить фестиваль «Сделано в Приморье» можно ежедневно до 3 октября.

Гостей ждет фотозона. Фото: Милана СОКОЛ

Необычная продукция на любой запрос. Фото: Милана СОКОЛ

Желающие могут купить продукцию, выращенную в Приморье. Фото: Милана СОКОЛ

Посетить фестиваль можно до 3 октября. Фото: Милана СОКОЛ

Фестиваль уже стал гастрономической визитной карточкой Приморья. Фото: Милана СОКОЛ

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