Почувствуй Уссурийскую тайгу на вкус: во Владивостоке стартовал фестиваль «Сделано в Приморье. Осенние истории»

Праздник посетили десятки жителей Приморья.
Фото: Милана СОКОЛ
Таежная ярмарка и гастроулица, на которых можно отведать дикоросы, ягоды и уникальные продукты, разработанные по рецептам приморских мастеров – все это фестиваль «Сделано в Приморье. Осенние истории». В течение двух недель жители и гости края смогут купить товары от местных производителей, попробовать изысканные блюда и даже научиться их готовить, посетив бесплатные кулинарные классы от Школы дальневосточной кухни.
Ягоды на любой вкус можно приобрести на ярмарке.
Фото: Милана СОКОЛ
Официальное открытие фестиваля, который уже стал доброй традицией, состоялось 17 сентября. Торговая площадка и гастроулица расположились на пешеходной зоне на Адмирала Фокина во Владивостоке. Ответственными за главное гастрономическое событие осени стали центр «Мой бизнес» и проект развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food при поддержке правительства Приморского края и союза «Приморская торгово-промышленная палата».
Все товары от местных производителей.
Фото: Милана СОКОЛ
Открытие фестиваля, как и полагается, прошло с размахом. Гости праздника увидели выступления творческих коллективов, послушали истории о таежных дарах, амурском тигре и лесные легенды. И, естественно, смогли отведать эти сами дары. Как говорят организаторы – почувствовали Уссурийскую тайгу на вкус.
На время фестиваля на VladiFoodStreet появились такие блюда, как бао с папоротником и тофу, таежная панна-кота, папоротник с гребешком и сельдереем, круассан с жимолостью, бургер с ягодным соусом и другие. Словом, представители фудкорта постарались внести изюминку в блюда, разнообразив гастрономический кругозор покупателей. Кстати, попробовать таежные деликатесы можно до 3 октября и в различных ресторанах Приморья, которые стали участниками TAIGAFEST. Посмотреть полный список можно на нашем сайте, перейдя по ссылке.
В привычные блюда здесь стараются добавить таежную изюминку.
Фото: Милана СОКОЛ
Для тех, кто хочет научиться готовить блюда не хуже ресторанных, организаторы приготовили сюрприз – бесплатные мастер-классы. Как рассказала корреспонденту «КП-Владивосток» Татьяна Заречнева – соорганизатор фестиваля тайги, руководитель проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food, открытие уроки пройдут для детей и взрослых. Маленьких гостей научат готовить зефир на агаре с пюре из жимолости, облепихи и других таежных ягод, а взрослые смогут сделать собу с олениной и папоротником.
Соорганизатор фестиваля Татьяна Заречнева.
Фото: Милана СОКОЛ
Также гости фестиваля смогут понаблюдать за созданием мурала, над которым трудится творческое объединение Effect Graff. Художники рисуют картину с дикоросами, таежными пейзажами и амурским тигром. Элементы этой картины специально распечатали на открытках, которые все желающие до 19 сентября смогут бесплатно отправить родным и близким. Для этого стоит просто подойти на стойку Почты России, расположенную в зоне ярмарки.
Жители и гости края могут отправить добрые пожелания близким.
Фото: Милана СОКОЛ
Посетить фестиваль «Сделано в Приморье» можно ежедневно до 3 октября.
Гостей ждет фотозона.
Фото: Милана СОКОЛ
Необычная продукция на любой запрос.
Фото: Милана СОКОЛ
Желающие могут купить продукцию, выращенную в Приморье.
Фото: Милана СОКОЛ
Посетить фестиваль можно до 3 октября.
Фото: Милана СОКОЛ
Фестиваль уже стал гастрономической визитной карточкой Приморья.
Фото: Милана СОКОЛ
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