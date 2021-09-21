Яркий и сияющий фонтан на площади Владивостока показали с высоты

@matveyvlc / @elecki_eugen

«Сухой» фонтан с яркой подсветкой в центре Владивостока продолжает притягивать взгляды горожан, гостей города и, конечно, фотографов. На этот раз «Комсомолке» попались замечательные кадры ночной площади с высоты, где сияющим пятном выделяется новая достопримечательность.

@elecki_eugen

Яркими кадрами поделились фотографы Матвей и Евгений.

Открыли фонтан 2 сентября. Он не просто бьет струями воды прямо из асфальта, а умеет намного больше – танцевать под музыку и устраивать световое шоу.

@matveyvlc

@matveyvlc

Сейчас посетить достопримечательность можно посетить в любой день с 8:00 до 23:00. Фонтан работает в разных режимах:

с 17:00 до 19:00 - детский режим, когда струи воды бьют с малой силой,

с 21:00 до 21:30 - световое шоу (в пятницу и в выходные дни до 22:00).

@matveyvlc

@matveyvlc

«Комсомолка» уже показывала, как фонтан выглядит с земли, горожане любят вечерами собираться на площади и наслаждаться водными танцами.

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