Яркий и сияющий фонтан на площади Владивостока показали с высоты

@matveyvlc / @elecki_eugen
«Сухой» фонтан с яркой подсветкой в центре Владивостока продолжает притягивать взгляды горожан, гостей города и, конечно, фотографов. На этот раз «Комсомолке» попались замечательные кадры ночной площади с высоты, где сияющим пятном выделяется новая достопримечательность.
@elecki_eugen
Яркими кадрами поделились фотографы Матвей и Евгений.
Открыли фонтан 2 сентября. Он не просто бьет струями воды прямо из асфальта, а умеет намного больше – танцевать под музыку и устраивать световое шоу.
@matveyvlc
@matveyvlc
Сейчас посетить достопримечательность можно посетить в любой день с 8:00 до 23:00. Фонтан работает в разных режимах:
с 17:00 до 19:00 - детский режим, когда струи воды бьют с малой силой,
с 21:00 до 21:30 - световое шоу (в пятницу и в выходные дни до 22:00).
@matveyvlc
@matveyvlc
«Комсомолка» уже показывала, как фонтан выглядит с земли, горожане любят вечерами собираться на площади и наслаждаться водными танцами.
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