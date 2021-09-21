Первые жертвы циклона: Владивосток постепенно уходит под воду

Водопады ближе, чем мы думаем. Фото: @tanyasamotokhina / @pogoda_vl

На Владивосток обрушились обильные осадки и сильный ветер, причиной стал циклон, который подошел к Приморью. В крае объявлено штормовое предупреждение, ведь ожидается до 50 миллиметров осадков. Дожди начались утром 21 сентября, а основной удар регион примет ночью 21-го и утром 22-го. Но уже вечером во вторник видно, как город – уже по традиции – уходит под воду. Горожане публикуют фотографии и видео затопленных улиц и дорог с разных уголков дальневосточной столицы. «КП – Владивосток» собрала подборку кадров с плавающим городом. Сейчас весь населенный пункт – сплошные озера и водопады грязных потоков.

Напомним, в разгар дождя под автобусом провалилась дорога в районе остановки Панфилова на улице Нейбута во Владивостоке. В яму угодил пассажирский автобус. Также отметим, что дождь стал причиной сильных пробок в городе.

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