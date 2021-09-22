Фильм «Владивосток», который показали на «Кинотавре», не понравился критикам

Съемки фильма «Владивосток» частично проходили в приморской столице Фото: Вадим ПОПОВ

С 18 по 25 сентября в Сочи проходит крупнейший российский кинофестиваль «Кинотавр». В основной программе оказался и фильм «Владивосток», который снял Антон Борматов (фильм «Околофутбола», сериалы «Подкидыш», «Хиромант») в столице Приморья.

Этот фильм – криминальная драма.В картине раскрываются вечные темы – любви, предательства, ответственности за свои поступки. Главный герой случайно совершает преступление в Москве, сбегает во Владивосток, откуда пытается выбраться из страны с помощью подвернувшейся влюбленной девушки, но что-то идет не так.

Ленту уже показали на «Кинотавре», и фильм не понравился критикам. Никто из десяти рецензентов не поставил оценку выше трех (оценивается от 1 до 5). Егор Беликов, Зинаида Пронченко, Василий Степанов, Максим Сухагузов и Юлия Шагельман дали самую низкую отметку – единицу. Двойки поставили Зара Абдуллаева, Антон Долин, Егор Москвитин, Ксения Реутова. Самая высокая оценка – три – досталась картине от Дениса Катаева.

В настоящее время оценки выставлены семи фильмам, и «Владивосток» – в аутсайдерах. Лидирует кинолента «Нуучча» режиссера Владимира Мункуева со средней оценкой 4,3. Однако впереди еще восемь фильмов, поэтому ситуация может измениться.

Напомним, фильм «Владивосток» частично снимался в приморской столице. Съемочная команда и актеры были в начале весны 2021 года. Тогда продюсер Галина Шадур, режиссер Антон Борматов и сценарист Алексей Бузина давали пресс-конференцию, на которой рассказали о фильме, будущем названии и съемочном процессе. Как удалось выяснить «КП – Владивосток», снимать кино – не так уж и просто. Журналист и фотокорреспондент побывали вместе с актерами на «съемочной площадке» – улицах Владивостока.

Общероссийская премьера картины запланирована на осень 2021 года. Драма «Владивосток» планируется к широкому кино- и телепрокату, а также к участию в международных и национальных кинофестивалях.

Кинокритики оценили уже показанные на фестивале фильмы. Фото: «Кинотавр»

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