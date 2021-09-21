Итоги выборов в Приморье: «коммунизация» ЗС ПК, провал «соколов Жириновского» и тернистый путь Розы

Теперь вы нас представляете: новый состав Законодательного собрания Приморья

Несмотря на то, что официальные итоги состоявшихся в Приморье выборов в Госдуму и краевое Законодательное собрание еще не подведены, уже сейчас можно говорить о некоторых тенденциях и раскладах.

Госдуму забрали единороссы и Роза Чемерис

По предварительным результатам, которые, скорее всего, уже не будут корректироваться, выборы в нижнюю палату федерального парламента от региона обернулись полной победой кандидатов от «партии власти». Единороссы выиграли выборы во всех трех одномандатных округах: Александр Щербаков с 70 057 голосов значительно опередил коммуниста Артема Самсонова (45 359) на 62-м округе, Владимир Новиков с 71 480 голосами победил представителя КПРФ Андрея Акимова (59 966) в 63-м округе, Виктория Николаева оставила не удел коммуниста Анатолия Елишова - 65 922 голосов против 51 049 соответственно. Именно эта тройка, к которой с большой долей вероятности присоединится «списочник» Виктор Пинский, будет представлять регион в обновленном парламенте.

По предварительным данным, в Госдуму проходит еще одна представительница Приморского края – светская львица и городской депутат Роза Чемерис, которая после неудачного участия в праймериз ЕР пошла на выборы от партии «Новые люди». Роза Басировна уже во всеуслышание заявила о своем будущем депутатстве как о решенном вопросе, и нет оснований ей не верить.

Точно не попадает в новую Госдуму депутат предыдущего созыва от ЛДПР, лидер Приморского регионального отделения Андрей Андрейченко. Проиграв на выборах в одномандатном 62-м округе, «сокол Жириновского» уже публично попрощался с федеральным парламентом, и, скорее всего, заберет единственный светящий партии мандат во вновь избранном региональном Заксобрании.

Законодательное собрание «покраснеет» и лишится самого опытного депутата

Выборы в региональное Заксобрание не обошлись без сюрпризов и драм. Неожиданно острое противостояние развернулось между двумя партиями за одномандатные округа, где разыгрывались 30 из 40 мест в будущем приморском парламенте. В итоге ЕР и КПРФ и забрали все округа. Коммунисты убедительно победили в краевой столице, выиграв в 8 из 11 городских округов, единороссы, помимо трех владивостокских округов, взяли почти все остальные территории в крае (за исключением 12-го, 29-го и 30-го округов).

Предварительные победители по одномандатным округам:

Округ № 1 – Евгений Ляшенко, КПРФ - 6430

Округ № 2 – Геннадий Шульга, КПРФ - 6452

Округ № 3 – Тахир Ибашев, КПРФ - 4951

Округ № 4 – Наталья Кочугова, КПРФ - 7928

Округ № 5 – Александр Сустов, КПРФ - 5931

Округ № 6 – Надежда Телелюева, КПРФ - 7799

Округ № 7 – Леонид Васюкевич, КПРФ - 6743

Округ № 8 – Любовь Терендина, КПРФ – 6850

Округ № 9 – Игорь Чемерис, ЕР - 5929

Округ № 10 – Александр Ролик, ЕР - 10706

Округ № 11 – Игорь Шауфлер, ЕР - 10636

Округ № 12 – Андрей Акимов, КПРФ - 7984

Округ № 13 – Джамбулат Текиев, ЕР - 10925

Округ № 14 – Сергей Ищенко, ЕР - 5605

Округ № 15 – Александр Кирилюк, ЕР - 11834

Округ № 16 – Джони Авдои, ЕР - 7942

Округ № 17 – Сергей Кузьменко, ЕР - 13681

Округ № 18 – Эдуард Цой, ЕР - 14713

Округ № 19 – Татьяна Косьяненко, ЕР - 7157

Округ № 20 – Александр Бехтер, ЕР - 12263

Округ № 21 – Дмитрий Назарец, ЕР - 13024

Округ № 22 – Евгений Ткаченко, ЕР - 5344

Округ № 23 – Людмила Талабаева, ЕР - 7056

Округ № 24 – Сергей Слепченко, ЕР - 8311

Округ № 25 – Всеволод Романов, ЕР - 8049

Округ № 26 – Галуст Ахоян, ЕР - 7027

Округ № 27 – Николай Алёшин, ЕР - 9897

Округ № 28 – Павел Маноконов, ЕР - 10351

Округ № 29 – Александр Сорокин, КПРФ - 4869

Округ №30 – Владимир Беспалов, КПРФ - 6319

В голосовании по единому округу первенство также у «Единой России» - 37,9%, на втором месте КПРФ с 30,99% голосов, третьими финишируют «справедливороссы» (9,25%). ЛДПР набирает 9,04% голосов, Партия пенсионеров – 8,42%.

Исходя из этих данных, в обновленный приморский парламент проходят представители пяти партий. Большинство мандатов останется за "Единой Россией" – к 19 «одномандатникам» присоединятся четыре «списочника» - итого 23 мандата из 40. Кто войдет в эту заветную четверку пока можно только гадать. Будет логично, что первые два «списочных» мандата должны получить второй и третий номера регионального списка партии - Анна Алеко и Владимир Исаков соответственно (трудно представить, что первый номер списка Олег Кожемяко согласится променять губернаторское на депутатское кресло). Решение по ним, а также по еще двум «списочным» мандатам будет принимать региональная конференция партии.

Коммунисты могут получить 14 мест – 11 «одномандатников» и три депутата по спискам (скорее всего, ими станут три действующих «красных» депутата ЗакСа – Анатолий Долгачев, Артавазд Оганесян и Артем Самсонов).

Три партии-аутсайдера - ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду" и Партия пенсионеров - могут рассчитывать на один мандат каждая. Их займут первые или вторые номера их региональных списков. Уже можно предположить, что от СРЗП мандат достанется действующему депутату-эсеру Алексею Козицкому, либерал-демократы, скорее всего, будут представлены попрощавшимся с Госдумой Андреем Андрейченко, а от «пенсионеров» мандат получит №1 регионального списка, редактор альманаха «Литературный Владивосток» Раиса Мороз.

При таком раскладе можно констатировать, что «партия власти» осталась при своих, потеряв всего один мандат по сравнению с прошлым созывом. Безусловно успешными могут считать прошедшие выборы приморские коммунисты – плюс шесть мандатов к прошлому созыву. А вот для приморских либерал-демократов итоги выборов выглядят плачевными – один краевой мандат против пяти в прошлом созыве. Справедливороссам и «пенсионерам» удалось сохранить статус кво, сохранив минимальное присутствие в регпарламенте.

Среди самых неожиданных итогов выборов – не прохождение в обновленный ЗакС двух видных единороссов – депутата всех прошлых созывов Заксобрания, президента ВГУЭС Геннадия Лазарева и председателя «этического» комитета, «Сталкера» и «Лидера России» Дмитрия Новикова. Оба проиграли борьбу в своих округах коммунистам и не вошли в список партии, что исключает их присутствие в следующем созыве ЗС ПК.

ПО ТЕМЕ

Светская львица Роза Чемерис станет потомственным депутатом Госдумы

Ранее она участвовала в праймериз ЕР, но в парламент прошла как представитель партии «Новые люди» (подробнее..)

В 8 из 11 округов Владивостока побеждают коммунисты

На остальных округах Приморья лидирует ЕР, другим партиям в Закособрании региона светят максимум по одному креслу (подробнее..)

Выборы в Приморье 2021: трансляция событий, результаты и интересные факты

Выборы депутатов Госдумы и Заксобрания Приморья в 2021 году проходили в три дня с 17 по 19 сентября (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14