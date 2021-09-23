Кикбоксер Александр Захаров и общественница Юлия Пак займут два оставшихся места в парламенте Приморья

Александр Захаров и Юлия Пак. Фото: Анастасия Дорожняк/из личного архива

Стали известны фамилии двух оставшихся кандидатов на вакантные места в Законодательное собрание Приморского края. Это кикбоксер Александр Захаров из Уссурийска и общественница Юлия Пак из Надеждинского района. Теперь приморский парламент полностью укомплектован.

Официально новых депутатов ЗС ПК от ЕР представят на региональной партийной конференции, которая пройдет 29 сентября. А уже на следующий день, 30 сентября, состоится первое заседание нового созыва Законодательного собрания.

Юлия Пак. Фото: администрация Приморского края

Юлия Пак – заместитель председателя «Общественной палаты Приморского края», председатель Президиума Общественной организации «Общественный совет предпринимателей Приморья». Родилась 15 июня 1978 года в селе Вольно-Надеждинское, окончила Дальневосточный государственный университет по специальности востоковед-экономист, переводчик корейского языка. Занималась преподаванием и предпринимательством. Согласно сайту ФНС, она возглавляет ООО «Редакция «Бизнес газета», ООО «Рынок», ООО «Кристина», ООО «АртХолдингМедиа», ООО «Издательство «Валентин». Председатель Президиума ОО «Союз предпринимателей "Южно-приморский"», председатель Общественного совета при ОМВД России по Надеждинскому району, член Общественного совета при УФНС России.

Александр Захаров – самый титулованный приморский кикбоксер, первый приморец, ставший чемпионом мира по кикбоксингу. Родился в Уссурийске 14 июля 1991 года, окончил факультет физической культуры ДВФУ УФ (бывш. УГПИ) с красным дипломом. «Заслуженный мастер спорта России».

Александр Захаров - двукратный чемпион мира по кикбоксингу. Фото: ИА PrimaMedia, Анастасия Дорожняк

Отметим, что по предварительным итогам прошедших выборов в Законодательное собрание Приморья «Единая Россия» должна получить в общей сложности 23 места в региональном парламенте – 19 займут кандидаты, победившие в одномандатных округах, еще четыре места партии власти причитается за победу в голосовании по единому округу. И если имена всех одномандатников стали понятны сразу, то кому достанутся четыре «списочных» мандата оставалось загадкой.

Более-менее предсказуемым было получение мест в регпарламенте партийным функционером Анной Алеко и депутатом гордумы и профсоюзным лидером Владимиром Исаковым, которые шли на выборы вторым и третьим номерами регионального списка партии. А вот кому достанется мандат возглавлявшего список губернатора Приморья Олега Кожемяко и еще одно депутатское кресло до сегодняшнего дня можно было только гадать.

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