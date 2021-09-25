Во Владивостоке автор «Дозоров» заявил о выходе двух крупных проектов по своим произведениям

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко встретился со своими поклонниками во Владивостоке Фото: Александр ЩЕРБАК

В рамках фестиваля «ЛиТР-2021» (6+) писатель Сергей Лукьяненко провел встречу с местными фанатами во Владивостоке. Поводом для этого стала презентация новых серий сериала «Осенние визиты», снятого по одноименной книге автора местными режиссерами Георгием Саенко и Андреем Ващенковым.

– Это эксклюзивная вещь. Я продал им права на книгу за один рубль, и это замечательный бартер. Мои романы не один раз покупали для экранизации, но от «Осенних визитов» все просто шарахались. Мне кажется, потому что это хорошая книга, поэтому все и боялись. Она на самом деле очень жесткая, правильная. У нас не очень любят такого снимать, – рассказал автор, добавив, что надеется на показ сериала на ТВ.

Главным сообщением встречи стал анонс выхода новых проектов по книгам культового российского фантаста. Так, немецкие режиссеры снимут сериал по книге Лукьяненко «КваZи», а также еще два проекта по книгам автора будут презентованы до нового года.

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко встретился со своими поклонниками во Владивостоке Фото: Александр ЩЕРБАК

Лукьяненко отметил, что режим пандемии для писателей вещь очень удобная:

– Раньше постоянно отвлекали журналисты или что-то еще. Сейчас все делается по интернету, поэтому ты больше сидишь и больше пишешь. Я написал в этом году три книжки, это очень много.

Помимо этого автор заявил о выходе финальной части «Дозоров»:

– Я на самом деле думал, что все закончил – лишил Антона Городецкого (главный герой серии книг о «Дозорах» - прим. ред.) всей его магической силы, после этого рассказывать будто было не о чем. <...> Вдруг я четко понял, как все должно закончиться, понял что к чему. Все детали мира, которые там были, вдруг сложились. Я понял, как должна закончится эта история. Надеюсь, в этом году я ее и закончу.

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко встретился со своими поклонниками во Владивостоке Фото: Александр ЩЕРБАК

Также писатель выразил свою любовь к дальневосточной столице и отметил, что даже создал персонажа из Владивостока в одной из своих последних книг «Не место для людей» (публика оценила каламбур).

Напомним, что фестиваль «Литература Тихоокеанской России» – крупнейшее событие в литературной жизни Дальнего Востока, в рамках которого проходят встречи со знаменитыми писателями, презентации книг и мастер-классы.

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко встретился со своими поклонниками во Владивостоке Фото: Александр ЩЕРБАК

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