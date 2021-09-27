На Камчатке при посадке вертолет завалился на бок

Фото: Безбородова Кристина

На Камчатке вертолет «Sud-Aviation Gazelle» при посадке завалился на бок. Происшествие случилось в первой половине дня в понедельник, 27 сентября. К месту происшествия выдвинулись спасатели.

В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступила информация о том, что частный вертолет «Sud-Aviation Gazelle» при посадке завалился на бок. Происшествие случилось в районе 23 километра трассы Елизово–Паратунка в Елизовском муниципальном районе. Известно, что в момент посадки под шасси вертолета ушел грунт, в результате чего воздушное судно опрокинулось на бок.

Как сообщают в пресс-службе спасателей региона, пока что информации о погибших и пострадавших нет.

На место происшествия следуют спасатели Камчатского спасательного центра МЧС России и поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Информация уточняется.

Напомним, на Камчатке на прошлой неделе с радаров пропал вертолет Ка-27. Позже стало известно, что воздушное судно потерпело крушение в районе горы Острой. Борт принадлежит авиационному отряду пограничного управления ФСБ по Восточному Арктическому району. 23 сентября около 22:00 по камчатскому времени воздушное судно вылетело из войсковой части 2151, расположенной в Елизово, в соответствии с планом боевой подготовки. На борту находились пять человек.

Отметим, за этот год на полуострове это далеко не первые авиакатастрофы. За несколько месяцев случилась целая череда происшествий, связанных с воздушными судами.

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