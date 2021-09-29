Жители Владивостока раскритиковали концерт Григория Лепса

В соцсетях под видеороликами с выступления артиста во Владивостоке оставляют негативные комментарии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этой неделе в цирке Владивостока выступил известный певец – Григорий Лепс. Артист приехал в город не только для того, чтобы порадовать фанатов, но и спеть на юбилее своего друга – мясного магната из Уссурийска Алексея Пешеходько. Концерт состоялся уже после праздника и собрал не самые лучшие отзывы.

В соцсетях под видеороликами с выступления артиста оставляют негативные комментарии. Зрители жалуются на качество звука, поведение знаменитости и подозревают певца в выступлении под фонограмму. Пишут, что не раз заметили, как он убирал от лица микрофон, а голос все так же четко было слышно. Горожане заявляют, что артист пошатывался на протяжении всего выступления, это заставило их усомниться в его адекватности. Кто-то заявляет, что больше никогда не купит билеты на концерты Лепса, ведь их стоимость не соответствует качеству выступления. Напомним, что их стоимость начиналась от четырех тысяч рублей.

Однако это не единственное мнение, есть и положительные отзывы. Люди пишут, что выступление им понравилось, а певец просто держал свой сценический образ. Кто-то сказал, что хотел бы видеть Лепса как можно чаще в столице Приморья. Зрители пишут, что в сети распространили неудачные моменты с выступления, а сам концерт выдался очень хорошим.

Отметим, что артист должен был выступить в этом месяце на Сахалине, но из-за того, что зрители побоялись отмены концерта из-за коронавирусных ограничений, он так и не состоялся.

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