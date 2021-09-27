После вечеринки у колбасного короля во Владивостоке Григорий Лепс выступит и для простых людей

Концерт состоится вечером, в 19 часов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный певец и заслуженный артист России Григорий Лепс выступит во вторник, 28 сентября, во Владивостокском цирке (16+). Билеты еще есть в продаже, но поклонникам придется отдать за них от 4 до 9 тысяч рублей.

Концерт состоится в городском цирке на улице Светланской, 103, 28 сентября в 19:00.

Отметим, что на Сахалине, где Григорий Лепс должен был выступить 24 сентября, концерт не состоялся. Хотя причиной этому послужило то, что островитяне побоялись брать дорогие билеты, уверенные, мероприятие все равно отменят из-за коронавирусных ограничений.

– Причину обсуждали честно и публично неделю назад: объем продаж критично небольшой. Предполагали, что зритель отреагирует. Не получилось. Нашей же любви к артисту недостаточно для проведения концерта. Проект большой, затратный, с расходной частью в несколько миллионов рублей и методичной подготовкой. Для концертного агентства, не получающего абсолютно никакой помощи от государства как пострадавшей отрасли и находящегося в вынужденном простое уже более полутора лет отсутствие зрительской активности и, соответственно, необходимой глубины продаж – причина для отмены, – рассказали сотрудники концертного агентства «Арт Сити» в своем Инстаграме.

Так что жителям Владивостока сказочно повезло. Хотя вполне возможно, что концерт в дальневосточной столице не стали отменять по иной причине. Григорий Викторович приехал в Приморье, в том числе, чтобы выступить на юбилее своего друга – мясного магната из Уссурийска Алексея Пешеходько, которому накануне исполнилось 50 лет. Там же выступила и певица Ани Лорак, а вели вечеринку Михаил Галустян и Лера Кудрявцева.

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