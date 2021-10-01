Сестра задержанного у школы в Приморье парня с оружием высказалась об инциденте: «С турников выгнали, а ружье просто заклинило»

Максим увлекается военной тематикой. Фото: личная страничка героя публикации.

«Дед служил, отец служил, и я буду служить не подведу!» – гласит надпись на личной страничке Максима Романова, которого 1 октября задержали в поселке Врангель Находкинского городского округа. А поводом для визита оперативников по месту жительства парня послужила прогулка на территории общеобразовательного учреждения с ружьем. Хоть позже и выяснилось, что оно страйкбольное, но общественность он знатно перепугал, да и буквально за один день успел прославиться на весь край, ведь после трагедии в колледже Перми, куда пришел вооруженный отморозок, безопасности в учреждениях образования уделяется особое внимание.

«КП-Владивосток» удалось пообщаться с сестрой Максима, родственница уверена, что он никому не хотел навредить. По словам девушки, мама с братом буквально на днях переехали в поселок Врангель. Пока родительница занималась распаковкой вещей, он решил пойти погулять. Как уверяет сам парень, собирался на гору сделать фотографии, вот и прихватил с собой ружье для страйкбола, как атрибут для брутальных снимков.

– Проходя мимо школы, увидел турники, решил зайти позаниматься. А ружье, которое взял с собой – это для страйкбола, просто игрушка. С турников его выгнали, в Находке такого нет, можно заниматься без проблем. Он вышел за территорию школы, собирался направиться в сторону леса, хотел посмотреть ружье, вроде у него что-то заклинило, я до конца не поняла. В это время мимо проходили какие-то малыши, увидели это, побежали в сторону школы. Начали кричать, что ходит мужчина с ружьем, поднялась паника, а дальше уже просто раздули из этого, – поделилась с редакцией «Комсомолки» Светлана.

Максим уже вышел за территорию школы и стал осматривать ружье. Фото: соцсети.

По словам девушки, из-за неприятного инцидента сейчас переживает вся семья.

Максиму в июле исполнилось 18 лет. Помимо страйкбола парень увлекается военной тематикой - подписан на всевозможные группы об армии и оружии. Но это не делает из молодого человека преступника, по крайней мере пока. Во всех подробностях будут разбираться специалисты. Сам же Максим уверяет, что мечтает служить стране. «КП» следит за развитием событий.

Еще одно хобби Максима - компьютерные игры. Фото: личная страничка героя публикации.

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