Млечный Путь и молочные коровы: чем радует приморцев Красный Яр

Фото: PrimDicsovery

Мириады ярких звезд, Млечный Путь и коровки – вот что нужно, чтобы этот день стал еще чуточку лучше и подарил очередную улыбку. Путешественники-журналисты PrimDiscovery поделились крутыми снимками из очередной поездки в село Красный Яр, которое раскинулось недалеко от национального парка «Бикин», в 550 километрах от Владивостока.

Блогеры неоднократно бывали в Красном Яре на удэгейском празднике Ва:кчай Ни, спускались по реке, снимали документальный фильм. На этот раз же ребята ездили, чтобы отфотографировать местных жителей для календаря. Покажут свою итоговую работу они чуть позже.

А заодно сняли красоты этих мест – коров, реку, невероятную золотую осень и нашу галактику Млечный Путь. Кадры никого не оставят равнодушными!

Фото: PrimDicsovery

Фото: PrimDicsovery

Фото: PrimDicsovery

Фото: PrimDicsovery

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