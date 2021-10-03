Кожемяко, обручальное кольцо и дорогое шампанское: сын губернатора Приморья женился на своей возлюбленной

Никита и Екатерина теперь одна семья. Фото: instagram.com/kozhemiako.oleg

Сын губернатора Приморья Олега Кожемяко Никита наконец-таки женился на своей возлюбленной Екатерине. О том, что свадьба назначена на октябрь, «КП – Владивосток» было известно в сентябре, об этом рассказал сам глава края на Восточном экономическом форуме. Однако, что торжество пройдет в первых числах месяца, было тайной для общественности. Добавим, что пара обручена еще с апреля этого года.

О том, что праздник в семье Кожемяко все же состоялся, известно благодаря самому жениху – Никита выложил историю на своей странице в Инстаграм. На фотографии – на безымянном пальце правой руки красуется обручальное кольцо, а в руке зажата бутылка дорогого шампанского. По информации из поисковиков, такое игристое может стоит около 34 тысяч за штуку.

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