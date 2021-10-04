Следком Приморья задержал экс-мэра Владивостока – источник

Олег Гуменюк Фото: Сергей БАЛАНОВ

Бывшего главу Владивостока Олега Гуменюка задержали утром 4 октября сотрудники Следственного комитета РФ по Приморскому краю. Об этом сообщит «КП – Владивосток» собственный источник.

По предварительным данным, его допрашивают по похоронному делу МУП «Некрополь».

Информация уточняется.

Напомним, в феврале по подозрению в получении взятки был задержан заведующий крематорием на Морском кладбище и заведующий кладбищами МБУ «Некрополь». По предварительным данным, бывший мэр пока проходит по делу в качестве свидетеля. Напомним, что Олег Гуменюк объявил о том, что уходит в отставку 18 мая после неофициального предложения освободить место главы города от Олега Кожемяко и Юрия Трутнева. 27 мая городская дума приняла его отставку. Кресло градоначальника он занимал с марта 2019 года.

31 мая в сети появилась информация о том, что в дом к бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку нагрянули силовики. В сообщении говорилось о том, что сотрудники ФСБ наведались не только в коттедж экс-главы города, но и еще в несколько адресов, к которым Гуменюк имеет какое-то отношение.

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