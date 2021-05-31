Нагрянула ФСБ. Силовики проводят обыски в коттедже экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка

Сам Гуменюк пока новость об обысках никак не прокомментировал. Фото: Сергей БАЛАНОВ

31 мая в сети появилась информация о том, что в дом к бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку нагрянули силовики. В сообщении говорилось о том, что сотрудники ФСБ наведались не только в коттедж экс-главы города, но и еще в несколько адресов, к которым Гуменюк имеет какое-то отношение.

Информацию об обысках корреспонденту «КП-Владивосток» официально подтвердили в региональном СК. Пока следователи не разглашают статью уголовного кодекса, в которой подозревают Гуменюка. Но тенденцию расстрельной должности мэра дальневосточной столицы уже бурно обсуждают в сети. По предварительной информации, заинтересованность силовиков персоной Гуменюка связана с кладбищенскими местами. Но пока ведомства эти сведения никак не подтверждают. «Мэры меняются – обыски продолжаются» - пишут пользователи интернета.

Напомним, что Олег Гуменюк объявил о том, что уходит в отставку 18 мая после неофициального предложения освободить место главы города от Олега Кожемяко и Юрия Трутнева. 27 мая городская дума приняла его отставку. Кресло градоначальника он занимал с марта 2019 года. Сейчас обязанности главы Владивостока выполняет Константин Шестаков. По некоторым данным, Олег Гуменюк проходит как свидетель по уголовному дело, связанному с МУП «Некрополь».

«Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.