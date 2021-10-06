Владивостокский чиновник, оскандалившийся из-за мусора на газоне, восстановился в должности

Восстанавливаться в должности пришлось с помощью суда. Фото: dps_vl/VL.ru

Игорь Хрущев попал в немилость общественности в марте этого года после скандального видео, на котором он выкинул пустую канистру на газон рядом со своим Mercedes-Benz GL. Тогда чиновник лишился высокой должности руководителя международного партийного центра «Единой России» и был исключен из партии. Сейчас дела у чиновника явно налаживаются.

По сообщению делового портала «Золотой мост» стало известно, что Игорь Хрущев вернулся на кресло руководителя филиала ФГКУ «Росгранстрой», которое уступил в декабре прошлого года Сергею Козлову. Последнего тогда позвали как опытного специалиста, сумевшего построить и сдать в эксплуатацию погранпереход «Дубки» на российско-литовской границе.

По делу о восстановлении Игоря Хрущева в должности сначала прошел суд первой инстанции. После чего суд апелляционной инстанции восстановил Игоря Хрущева в должности директора владивостокского филиала «Росгранстроя», который отвечает за развитие и строительство новой инфраструктуры погранпереходов в Приморском крае.

Напомним, что выгоняли из «Единой России» Хрущева долго, целый месяц, и на это обратил внимание губернатор Олег Кожемяко, который изначально и был инициатором приостановки членства оскандалившегося специалиста в партии. Глава региона и по совместительству секретарь Приморского отделения ЕР поторопил чиновников и сделал выговоры своим заместителям за нерасторопность, а секретарь исполкома тогда даже лишился своего поста.

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