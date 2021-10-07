Международный джазовый фестиваль состоится в Приморье в ноябре

Фото: primfil.ru

С 5-го по 13 ноября краевая столица примет участников XVIII Международного джазового фестиваля. Каждый год мероприятия этого культурного события посещают более пяти тысяч зрителей. Хочется надеяться, что эпидемиологическая ситуация во Владивостоке не изменит эту традицию.

Традиционно участники фестиваля - звезды мирового масштаба из разных стран, а также представители дальневосточного джаза, которые приезжают сюда не только показать свое мастерство, но и увидеться, и пообщаться с коллегами. Помимо концертов, в рамках фестиваля проходят пресс-конференции, мастер-классы, творческие встречи.

В фестивале обязательно принимают участие приморские музыканты. Для них с 2014 года в программу мероприятий введена специальная номинация «Приз зрительских симпатий». Так молодым талантам предоставляется уникальная возможность быть открытыми в мире джаза.

5 ноября - концерт-открытие. Стивен Митчелл (вокал, США) и квартет Ильи Лушникова (Владивосток). Возрастное ограничение 6+

6 ноября - симфоджазовый проект Symphonic Tales. Samy Thiebault Quartet (Франция) и Тихоокеанский симфонический оркестр (Владивосток). Возрастное ограничение 6+

Фото: primfil.ru

Фото: primfil.ru

7 ноября - День Приморского джаза «Strelki Chesnoka» Jazz Acoustic Project. Совместный проект участников из городов Санкт-Петербург, Уссурийск, Владивосток. Возрастное ограничение 6+

11 ноября - квартет Олега Бутмана.

Фото: primfil.ru

Фото: primfil.ru

12 ноября - духовой оркестр Уссурийского суворовского военного училища Минобороны России и «Viadovski Electric Band». Возрастное ограничение 6+

13 ноября - эстрадный оркестр Приморской филармонии и Арсен Мукенди, российский певец конголезского происхождения (Москва). Возрастное ограничение 6+

Фото: primfil.ru

Фото: primfil.ru

14 ноября - закрытие фестиваля. «Джаз&Рок-н-Ролл» Денис Мажуков &Даниил Крамер (Москва). Возрастное ограничение 6+

Концерты состоятся в Большом зале Приморской филармонии по адресу: Владивосток, ул. Светланская, 15. Начало 19.00.

Фото: primfil.ru

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