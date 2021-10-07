Были и сплыли: смертельно опасные микроводоросли исчезли из Амурского залива Владивостока

Опасные микроводоросли пробыли у берегов Владивостока всего несколько дней Фото: Анна ВИНОКУРОВА

Опасные микроводоросли, рекордная концентрация которых в Амурском заливе Владивостока неделю назад не на шутку напугала приморских ученых, стремительно исчезли. В новых пробах воды из залива носителей опасных токсинов не обнаружили.

- Последующие анализы показали стремительное снижение концентрации клеток этого вида в водах Амурского залива. Обширная съемка планктона, проведенная 5-6 октября от кутовой части Амурского залива до траверза бухты Воевода (Русский остров), показала полное отсутствие клеток Alexandrium acatanella. Таким образом, клетки этого вида присутствовали в пробах воды лишь в течение нескольких дней, – говорится в сообщении Центра мониторинга вредоносных микроводорослей ДВО РАН.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», в акватории Приморья была найдена микроводоросль рода Alexandrium, производящая опасный фитотоксин от которого нет антидота. Огромную концентрацию опасного обитателя в морской среде выявили специалисты Центра мониторинга вредоносных микроводорослей ДВО РАН: проверка показала, что в Амурском заливе источник токсинов превышает норму почти в 200 раз.

Сама микроводоросль для человека опасности не представляет. Однако вырабатываемый ей мощнейший нейропаралитический токсин может накапливаться в организмах морских обитателей, прежде всего, моллюсков – мидий, устриц и гребешков. Употребление даже одного такого моллюска в пищу может обернуться острым отравлением и даже летальным исходом.

После сигнала науки региональное управление Россельхознадзора заявило, что проведет внеплановые проверки партий морепродуктов, добытых в Амурском заливе на содержание фитотоксинов.

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