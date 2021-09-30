В Приморье в водорослях найден летальный токсин, от которого нет антидота

Цветение сине-зеленых и красных водорослей может вызвать мор рыбы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В акваториях приморских побережий найден водоросль, производящий опасный фитотоксин, сообщили специалисты ДВО РАН. Проверка вод показала, что в Приморье источник токсинов превышает норму почти в 200 раз – он может попасть в моллюсков: мидий, устриц и другие морепродукты.

Нейропаралитический токсин из Alexandrium catenella, разумеется, не может заразить огромных объемов морепродукта, отметили в Центре мониторинга вредоносных микроводорослей ДВО РАН, однако теперь ситуация нуждается в повышенном контроле.

В морской акватории Владивостока концентрация вещества превышена в 30 раз. При такой запрещается вылов морепродуктов – поэтому ученые ДВО РАН предупреждают осторожно относиться к моллюскам, добытых в естественных условиях местных вод.

Предположительно, водоросль пришла с Азии. Размножение спровоцировала аномальная жара.

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