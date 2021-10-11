Нетронутая осень. В заповедных землях редчайшие краснокнижные кошки дефилируют на фоне золотого леса

Фото: @amurleo_land
В заповедных землях нацпарка «Земля Леопарда» объективы фотоловушек «поймали» уникальные кадры. На фоне жухлой листвы и ярко-оранжевого леса разгуливают могучие леопарды.
- Что может быть прекраснее леопарда в лесу? Леопард в осеннем лесу! – пишут сотрудники нацпарка.
Фото: @amurleo_land
На кадрах редчайшие краснокнижные кошки величаво осматривают леса. Окрас пятнистых похож на оттенки осени в Приморье. В комментариях приморцев спросили, какой снимок лучше - но победителя выявить так и не удалось.
Фото: @amurleo_land
Напомним, на территории нацпарка – 87 особей леопарда, еще около 12 – в Китае. Дальневосточный – самый редкий из всех видов леопарда, охота на величественную кошку запрещена с 1956 года.
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