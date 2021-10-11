Когда приморцам ждать снега в 2021 году

Снегопад для Владивостока - классическая головная боль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал, когда приморцам ждать первого снега во Владивостоке в 2021 году и чего стоит ожидать от погоды в ближайшую декаду. В середине текущей рабочей недели приморцев порадует теплая температура. Конечно, не для купания - тем не менее столбики термометров приблизятся к летним значениям. Однако к концу недели похолодает, даже выпадет первый снег.

По словам Бориса Кубая, 13 октября ожидается повышение температуры до летних значений (с +3 до +10 градусов). В ночь с 16 по 17 октября температура упадет до -10 градусов:

- Похолодание будет связано с прохождением очередного холодного снежного атмосферного фронта. Небольшой, кое-где умеренный снег может наблюдаться на большей части территории Приморского края. Не исключено, что снежинки могут пролетать и во Владивостоке.

Борис Кубай рекомендует автолюбителям сменить резину на зимнюю уже на этой неделе, особенно если поездки по Приморью пролегают через перевалы.

Отметим, специалисты портала Gismeteo также предрекли первый снег во Владивостоке, даты схожи с прогнозом синоптика.

По информации портала, почти вся следующая неделя в приморской столице будет теплой и солнечной. Температура днем будет составлять 16 градусов. Ближе к выходным температура начнет понижаться. Небольшой снег с дождем стоит ожидать 18 октября. Температура днем составит около 4 градусов. Следующий снегопад специалисты Gismeteo ждут в начале ноября.

Даже незначительный снегопад для города - та еще головная боль. Традиционно с приближением зимы снежные осадки вызывают заторы на дорогах - порой люди выходят из автобусов в пробках, чтобы дойти пешком.

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