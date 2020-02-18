2020-02-18T12:34:48+03:00
Общество

Люди просто выходят из автобусов: Владивосток сковали мощные пробки

Мешают припаркованные авто и снег на обочинах. Транспортный коллапс в городе оценивается в 7 баллов
Милана СОКОЛ
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Второй день подряд во Владивостоке транспортный коллапсВторой день подряд во Владивостоке транспортный коллапсФото: Алина ТЕМНИКОВА
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Вечерний Владивосток погрузился в мощные пробки. Дорожная обстановка в городе пока не достигла максимальной отметки, но оценивается в 7 баллов. Нелегко сейчас приходится и водителям, и пешеходам – обочины и тротуары местами еще засыпаны снегом, а въезды во дворы раскатаны до зеркального блеска.

На Некрасовской движение замедлено во всех направлениях Фото: Алина ТЕМНИКОВА

На Некрасовской движение замедлено во всех направленияхФото: Алина ТЕМНИКОВА

Алеутская, Пограничная, Светланская, Октябрьская, Океанский, Партизанский и проспект Красного Знамени – превратились в сплошной транспортный затор. По словам очевидцев, преодоление одной остановки на общественном транспорте в среднем занимает около 40 минут.

– Я села в автобус в центре, очень долго стояли, думала сначала водитель набирает побольше людей, а оказалось, ему просто ехать некуда, везде пробки. С 16:30 пытаюсь добраться домой. С «Горпарка» да «Дальпресса» позли минут 50. Люди не выдерживают, выходят из автобусов, идут пешком, – поделилась читательница «КП».

Согласно приложению «Яндекс.Карты», заторы наблюдаются не только в центре, скован практически весь Ленинский район. Также затруднено движение в Первомайском районе.

Как уверяют жители Владивостока, проезжая часть во многих местах значительно сужена из-за оставшегося на обочинах снега. Также движению сильно мешают припаркованные вдоль дорог авто, которые, к слову, и не дают нормально расчистить город.

Дорожная обстановка во Владивостоке оставляет желать лучшего Фото: Яндекс.Карты

Дорожная обстановка во Владивостоке оставляет желать лучшегоФото: Яндекс.Карты

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ИСТОЧНИК KP.RU

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