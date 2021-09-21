Администрация Владивостока даст еще почти 2 миллиона на отлов и лечение бездомных псов

Волонтеры ищут бездомным псам новый дом Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Мэрия Владивостока выделила дополнительные средства – 1,8 миллиона рублей – на отлов, стерилизацию и лечение бродячих животных. Ранее фонд «Друг Рич», которому на помощь бездомных собак выделили первую дотацию, выполнил обязательства. Волонтерская организация спасла с улиц 80 собак.

Выделенные фонду деньги пойдут на отлов и стерилизацию еще 250 собак. Собакам, которых отловил «Друг Рич», ищут новый дом. Если желающих нет, животное выпускают в прежнее место обитания. Конечно, речь идет только о спокойных собаках, прошедших прививки и лечебные процедуры – у всех них есть бирки на ухе.

Фонд «Друг Рич» работает по системе «Отлов-стерилизация-вакцинация-возврат», принятой и узаконенной в РФ.

Дирекция общественных пространств Владивостока приступила к проектированию муниципального приюта для бездомных животных. Такую задачу специалистам поставил мэр Владивостока Константин Шестаков. На сегодняшний день специалистами уже определен земельный участок под новое здание приюта, на первом этаже будут вольеры, площадки для выгула и тренировок. В приюте создадут и ветеринарную клинику.

Константин Шестаков активно поддерживает фонд «Друг Рич»: он не раз посещал воспитанников организации, бывших бродячих псов фонда.

«Комсомолка» писала, что вопрос безнадзорных собак во Владивостоке – это многолетняя боль. С 2015 года город провел 18 аукционов на отлов и содержание животных, но ни одна компания не стала в них участвовать. Город искал подрядчиков и деньги, прокуратура выносила различные предписания, число безнадзорных животных продолжало расти. Глава города надеется, что фонд справится с задачей: собаки найдут дом и перестанут нападать.

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