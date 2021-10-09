Душераздирающий плач на всю улицу. Во Владивостоке бездомные собаки окружили детей

Дети перепугались из-за бездомных животных.

Безнадзорные животные – серьезная проблема современного общества. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», нападения бездомных псов в Приморье происходит с печальным постоянством и Владивосток, к сожалению, не стал исключением. Очередная трагедия едва не развернулась на улице Нейбута, кстати, жалобы с этого района на агрессивные расплодившиеся стаи поступали неоднократно. Однако до настоящего момента решить проблему не удалось.

Жители Нейбута, увидев с криком убегающих от собак девочек, кинулись отгонять животных от них. По словам очевидцев, собаки в этом районе постоянно бегают за людьми. В этот раз псы окружили малышек, сильно перепугав. Хоть животные и не кидались, или просто не успели, дети сильно перепугалась и начали плакать. К счастью, в этот раз рядом были взрослые люди.

Напомним, жители Нейбута вот уже несколько лет бьют тревогу из-за агрессивных псов, которые то и дело нападают на людей или животных. В прошлом году от зубов бродяжек пострадала 9-летняя девочка. Весной этого года одна из стай буквально разодрала щенка на глазах у очевидцев. Горожане натуральным образом бояться ходить пешком, так как псы часто себя ведут агрессивно.

Краевые и городские власти стараются решить вопрос с безнадзорными животными. Однако разобраться с проблемой, которая назревала годами, в короткие сроки невозможно. Во Владивостоке неоднократно искали подрядчика, который бы отлавливал, стерилизовал и пристраивал животных, однако желающих поучаствовать в электронных аукционных попросту не было. Сейчас все перечисленные обязательства взяла на себя волонтерская организация «Друг Рич». Специалисты отловили 130 собак, одиноким бродягам еще предстоит найти хозяев. Администрация Владивостока объявила дополнительный аукцион по отлову животных. В будущем в городе планируется построить муниципальный приют для бездомных четвероногих.

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