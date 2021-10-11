В общественные места Приморья предложили пускать по QR-коду о вакцинации

Код придется предъявлять как «пропуск» Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье готовят проект об обязательном предъявлении QR-кода о пройденной вакцинации при посещении общественных мест. Теперь зайти в кафе или театр можно будет только при наличии прививочного сертификата, QR-кода или справки о перенесенном заболевании. О новом «пропуске» сообщили в пресс-службе региона.

- Для сдерживания лавинообразного роста заболеваемости в Приморье в осенний период, сохранения оказания плановой помощи в медучреждениях, министерство здравоохранения Приморья предлагает ввести обязательное предъявление прививочного сертификата, QR-кода о пройденной вакцинации или справки о перенесенном заболевании менее шести месяцев назад при посещении развлекательных заведений. Это необходимо для того, чтобы ограничить и предотвратить распространение заболевания в эпидемиологический сезон 2021 года, – сказала глава минздрава Приморья Анастасия Худченко.

Министр отметила, что речь идет о таких заведениях, как театры, кинотеатры, фитнес-клубы, рестораны и кафе.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил ведомствам сформировать необходимые документы для подготовки постановления. В документах должна быть информация для вакцинированных и переболевших о том, где взять справки.

Коллективный иммунитет в крае все еще отсутствует, Роспотребнадзор прогнозирует лишь рост количества заболевших. В период с 27 сентября по 11 октября иммунитет от коронавируса приобрели 15,5 тысячи человек. То есть в один рабочий день (вместе с субботой) вакцину сделали около 1,5 тысячи приморцев. Во время начала «третьей волны» показатели были намного выше. В конце мая-начале июня в сутки вакцинировались около 5 тысяч человек.

«Комсомолка» напоминает: правительство Приморья ввело для сотрудников более 20 сфер обязательную вакцинацию.

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