Губернатор Якутии отругал бывшего главу Приморья

Фото: ТГ-канал @aisen_nikolaev

Глава Республики Саха Айсен Николаев в начале текущей недели проводил совещание с руководством правительства региона и, судя по всему, остался недоволен работой бывшего врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко. Сейчас экс-глава края трудится в должности председателя. Николаев выразил негодование по поводу отсутствия кислородных станций в Якутии, после чего громко стукнул кулаком по столу. Видео появилось в телеграмм-канале самого губернатора.

– В борьбе с ковидом жизнь людей – безусловный приоритет, – написал под публикацией Айсен Николаев.

В ролике он упоминает, что куда удобнее построить свои кислородные станции, нежели возить кислород из других регионов. Такое решение сэкономит время и нервы. В середине своей речи Николаев слегка вышел из себя, повысил голос и ударил кулаком. После продолжил, как ни в чем не бывало.

Кадры с этой сценой быстро разлетелись по приморским пабликам. Жители края разделились на два лагеря: одни с иронией говорят про Андрея Тарасенко, а другие же, наоборот, отмечают неправдоподобность выступления главы Якутии.

Напомним, что после того, как Андрей Тарасенко не смог пройти выборы и стать губернатором Приморья, он продолжил занимать различные должности. С 2018 по 2020 годы он трудился на должности заместителя руководителя Росморречфлота, а сейчас является председателем правительства Якутии. Тарасенко курирует вопросы повышения эффективности государственного управления, административной реформы, организации процессной и проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Якутии, имущественных и земельных отношений, финансовой, бюджетной политики, контрактной системы в сфере закупок для государственных нужд, статистики, банковской и страховой деятельности.

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